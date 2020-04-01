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01.04.2020 00:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Магазин на свежем воздухе

Более 80 продовольственных ярмарок открылись в городе
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8123)
На 82 площадках заработали в Москве продовольственные ярмарки выходного дня. Расположены они в жилых районах, и москвичи охотно идут туда за овощами, фруктами и другими продуктами, а не в тесные супермаркеты.

Встречаю на Красной Пресне знакомые лица продавцов. "Приезжаем торговать в столицу восьмой год, всегда готовимся к открытию сезона и знаем, что нас тут ждут, но перед отправлением, честно скажу, из-за слухов о новой инфекции было страшновато", - признается предпринимательница из Краснодарского края Лилия Капету. Она привезла полторы тонны продуктов. И сразу стало ясно: не зря приехала, выручка есть. Москвичи охотно покупают свежие огурцы, томаты и картошку, каких в магазине не найти.

Фото: Александр Корольков/РГ
Более 80 ярмарок в Москве усилили меры безопасности из-за коронавируса

Что изменилось на городских ярмарках, так это правила работы. За здоровьем каждого продавца внимательно следят администраторы - ежедневно утром и вечером у всех измеряют температуру. Три раза в день ярмарки закрывают и огораживают сигнальными лентами, чтобы провести дезинфекцию спецсредством, которое не содержит кислот и щелочей и неопасно для человека. Коммунальщики наносят раствор из распылителя на всю территорию, включая узкие проходы между прилавками. Все делают аккуратно, так что на товары средство не попадает. Обработка занимает не больше 10 минут, после чего продавцы возвращаются на свои места. Дезраствором протирают прилавки, весы, витрины, словом, все, что находится на уличном базарчике. На каждом прилавке по две бутылки с кожным антисептиком. "Ярмарка - тот же магазин, только на свежем воздухе, и поэтому безопаснее", - уверена москвичка Нина Трофимова.

Цены на ярмарке ниже, чем в супермаркетах. За кило картошки просят 40 рублей. С продавцами всегда можно договориться о скидке. Только терминалов для оплаты картами нет. "Большого скопления людей на ярмарках нет, - прокомментировал начало сезона глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - В городе, как и по всей стране, нерабочая неделя. Но спрос на продукты еще вырастет, скажется и закрытие общепита для посещения - москвичам, которые предпочитали ходить в кафе, придется готовить дома".

Справка "РГ"

Ярмарки выходного дня будут работать каждую пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 21.00. Для удобства покупателей на площадках установлены контрольные весы и работают администраторы с видеорегистраторами.

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