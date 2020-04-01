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01.04.2020 00:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Картина маслом

Что будет с продуктами и ценами в магазинах у дома
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8123)
Врачи рекомендовали москвичам в дни самоизоляции покупать товары только через онлайн-доставку или в магазинах у дома. Как показывает практика, приложения подвисают, а курьеры загружены до предела. Сможем ли мы купить все необходимое в двух шагах от квартиры? И какие там цены?
Сотни торговых представителей закупаются в "Фуд Сити" на Калужском шоссе. Проблем с продовольствием там нет. Фото: Сергей Куксин Сотни торговых представителей закупаются в "Фуд Сити" на Калужском шоссе. Проблем с продовольствием там нет. Фото: Сергей Куксин
Сотни торговых представителей закупаются в "Фуд Сити" на Калужском шоссе. Проблем с продовольствием там нет. Фото: Сергей Куксин

В столичном ЖК "Юрлово" - два магазина шаговой доступности. Как убедился корреспондент "РГ", час пик приходится на утро. Раньше люди шли ближе к вечеру, после работы, рассказывают продавцы. А сейчас к 9.00 народ идет за свежим хлебом. Почти все овощи продаются уже расфасованными по 400-500 граммов. Цены не самые низкие: например, килограмм розовых томатов - 380 руб. Правда, и они, и другой ассортимент довольно стабилен по стоимости. И даже в неделю продуктового ажиотажа на полках была гречка!

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Не иссякнут ли запасы магазинов у дома? Этим мы решили поинтересоваться в "Фуд Сити" на Калужском шоссе. Именно здесь закупаются сотни торговых представителей магазинов у дома. По мясу и молоку "город еды" закрывает до 25% потребностей мегаполиса, по овощам и фруктам - до 70%. И именно здесь был эпицентр московской торговли, когда люди расхватывали товары первой необходимости. "Это было похоже на предновогодние дни, - вспоминает руководитель департамента стратегического развития Сергей Журавлев. - Однако запасов товаров было достаточно, пустых прилавков даже тогда у нас не было". В сетевых магазинах проблемы тогда были прежде всего связаны с логистикой. Было трудно быстро доставить крупные партии товаров. В магазинах у дома такой проблемы нет, здесь товар успевают подвозить вовремя.

"По каждому сегменту у нас большая конкуренция, от 50 до 500 арендаторов, - рассказывает Журавлев. - Именно поэтому у нас не могут быть задраны цены, всегда можно найти товар подешевле". Кстати, те же узбекские томаты, что в шаговых магазинах по 380 рублей, тут реально найти и по 80. Цитрусовые - сплошь из Африки и Южной Америки. Чилийские мандарины продают ящиками из расчета 100 рублей за кило, при том что в сетевых магазинах их цена до 200 рублей. Речь идет об оптовых партиях. В "Фуд Сити" постоянно следят за тем, чтобы не было перебоев с товарами.

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