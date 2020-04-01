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01.04.2020 22:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Меч "Искандера"

Что увидят воронежцы на майском параде Победы
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 70(8124)
Новинкой юбилейного парада станут ракетные комплексы "Искандер-М" и шестиколесные броневики "Тайфун-К" - эти машины в Воронеже ранее не демонстрировались.
Семь пусковых установок "Искандер" прибыли из Курска в Воронеж по железной дороге. Фото: Пресс-служба ЗВО Семь пусковых установок "Искандер" прибыли из Курска в Воронеж по железной дороге. Фото: Пресс-служба ЗВО
Семь пусковых установок "Искандер" прибыли из Курска в Воронеж по железной дороге. Фото: Пресс-служба ЗВО

Военные рассказали, какую технику смогут увидеть воронежцы на параде Девятого мая. Будут здесь и совершенно новые, ранее в публичных показах не участвовавшие модели, и удивительная техника, способная спрятать от противника целую армию. Чтобы танки Т-72 и гигантские самоходные гаубицы "Мста-С" не раскрошили в пыль асфальт на улицах города, на их гусеницы установят накладки из прочной резины.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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На прошлой неделе семь пусковых установок "Искандер" прибыли в Воронеж из Курска по железной дороге, разгрузились на пригородной станции и в сопровождении машин ГАИ проехали по городу, обогатив соцсети эффектными фото и видео.

Курская ракетная бригада получила новую технику в декабре 2019 года и успела выполнить боевой пуск на астраханском полигоне.

- Система полностью автоматизирована. Возросла боевая дальность и количество ракет на пусковой установке, - рассказал командир дивизиона майор Дмитрий Лагодный. Командиру батареи капитану Шелесту понравился интерьер пункта управления: дорогая мебель, удобные кресла, климат-контроль. Раньше ракетчики сидели в своих машинах, как в бронетранспортерах, без вальяжности.

"Искандер" предназначен для уничтожения особо важных целей на дальности до 500 километров. Для этого используются два типа ракет: крылатая и баллистическая, - они могут нести ядерные боеголовки. Обе летят с очень большой скоростью по непредсказуемой траектории, поэтому перехватить их невозможно. Каждая пусковая установка несет две ракеты и может запустить их по разным целям с минутным интервалом. Дальше "Искандер" летит сам - данные цели вводятся в ракету по оптическому каналу перед стартом, и сбить ее со следа не могут ни плохая видимость, ни поставленные противником помехи. "А пусковая установка с максимальной быстротой покидает район пуска, уходя из-под ответного удара", — добавили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Всего в воронежском параде победы примут участие 120 армейских машин: от броневиков до тяжелых гусеничных гаубиц

Броневик "Тайфун" на колесной базе КамАЗ недавно появился на вооружении бригады спецназа ЗВО в Тамбове. Внешне машина похожа на механических монстров из "Универсального солдата", да и возможности у нее соответствующие. Благодаря закрепленным на броне камерам водитель из своей непробиваемой капсулы может видеть все, что происходит вокруг машины. 450-сильный дизель с турбонаддувом легко тащит 22-тонную махину по любым ухабам и хлябям, а гидропневматическая подвеска превращает бешеную скачку огромных колес в плавное покачивание дорогого лимузина. Тяжелые двери и кормовая аппарель - через нее выходит десант - открываются автоматически.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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Особенно гордятся создатели "Тайфуна" противоминной защитой машины, поскольку на заложенные в дорогу фугасы приходится основная масса потерь в современных войнах. Российский броневик тестировали подрывом под колесом десяти килограммов тротила. Максимум, чего удалось добиться, - лопнуло колесо. Мало того что кузов машины бронирован "по кругу" - его днище имеет клиновидную форму, рассеивающую энергию взрыва.

Всего в воронежском параде примут участие 120 армейских машин: от броневиков до тяжелых гусеничных гаубиц. Технику для праздника собрали из нескольких федеральных округов.

Прямая речь

Антон Шестаков, начальник автобронетанковой службы Ельнинской  дивизии, подполковник:

- Парад проводит общевойсковая армия ЗВО, ее география весьма обширна. Здесь есть машины из Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Тамбовской областей и Коломны. Отбирали самые лучшие экипажи, сейчас они тренируются на аэродроме Балтимор. Параллельно военные приводят технику в соответствующий вид.

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