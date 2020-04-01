В нашей стране в 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" стартовал федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он подразумевает, что в российских регионах должно быть расселено все жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. О первых результатах и поставленных задачах в интервью "РГ" рассказал генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Константин Георгиевич, какие цели сейчас поставлены по расселению аварийного жилья?

Константин Цицин: До 1 сентября 2025 года нам необходимо переселить 666,7 тысячи человек из аварийного жилья площадью 11,98 миллиона квадратных метров. На это заложено 507,17 миллиарда рублей. Из них 431,94 миллиарда рублей - это средства федерального бюджета, выделяемые через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

2019-й год как стартовый оказался очень тяжелым?

Константин Цицин: Вы знаете, с одной стороны, задача нацпроекта на 2019 год была небольшой - переселить 8,2 тысячи человек из аварийного жилья площадью 140 тысяч квадратных метров. Но, с другой стороны, с регионами и муниципалитетами нужно было провести огромную работу по запуску программы. К тому же стоит учитывать и строительный цикл дома - отдачу от уже стартовавших строек мы получим через некоторое время. Однако, хотя это и был год закладки основы, результаты нас порадовали.

Что уже достигнуто?

Константин Цицин: В 2019 году из аварийного жилья общей площадью 946,74 тысячи квадратных метров переехали 57,81 тысячи человек. Из них 40,58 тысячи - при финансовой поддержке Фонда ЖКХ. С его помощью расселили 663,03 тысячи квадратных метров, то есть в 4,7 раза больше, чем было запланировано. Кроме того, в 41 субъекте Российской Федерации региональные власти запустили местные программы и в 2019 году переселили 17,23 тысячи человек. С помощью этого механизма было расселено еще 283,71 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Есть ли среди регионов "отстающие"?

Константин Цицин: Такое у нас в первый раз: целевые показатели за год выполнили все регионы, а ряд субъектов РФ даже перевыполнил их. Статистика на 1 марта 2020 года показывает, что в целом с учетом перевыполнения в 2019 году общий план по расселению аварийного жилья 2020 года выполнен по переселенным гражданам на 65,9 процента, а по расселенному аварийному жилью - на 58,1 процента. Более того, 16 регионов уже полностью выполнили планы 2020 года.

Что остается делать таким регионам?

Константин Цицин: Фонд ЖКХ с августа прошлого года предоставил регионам возможность подавать в госкорпорацию заявки на досрочное финансирование следующих этапов программы - 2020-2021 годов и 2021-2022 годов. Сегодня одобрены заявки из 47 регионов на реализацию этапа 2020-2021 годов и еще из 18 регионов - этапа 2021-2022 годов. С учетом лимита 70,82 миллиарда рублей, выделенного на 2019-2020 годы, уже одобрено финансирование по заявкам на сумму 74,4 миллиарда рублей. Из них в регионы уже ушло 41,98 миллиарда. Таким образом, у нас не просто израсходованы лимиты прошлого года, но и активно осваиваются лимиты текущего года, а заявки регионов мы рассматриваем фактически еженедельно.

Сколько планируется переселить людей в этом году?

Константин Цицин: В 2020 году планировалось переселить 54,6 тысячи граждан из миллиона квадратных метров аварийного жилья. Но наша цель - перевыполнить этот план и расселить 1,5 миллиона квадратных метров.

В 2020 году изначальный план по расселениюмиллионаквадратныхметров аварийного жилья может быть перевыполнен в 1,5 раза

Из регионов нам регулярно сообщают о вручении ключей очередным новоселам. Навскидку: в январе новые квартиры получили 78 семей в поселке городского типа Уруша Сковородинского района Амурской области. В феврале 24 семьи получили жилье в городе Углич Ярославской области. А в городе Кызыл Республики Тыва сдали в эксплуатацию сразу 6 многоквартирных домов для переселения 159 семей из 31 аварийного дома. В марте в Невельском районе Сахалинской области ключи от новых квартир получили 85 семей. Этот список можно продолжать.

В Угличе специально для переселенцев из аварийных домов приобретены квартиры в новостройках. Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области

Сейчас много говорят о новых механизмах в расселении аварийного жилья. Можете рассказать о них подробнее?

Константин Цицин: 27 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда". Поправки, которые вносятся этим законом, призваны усовершенствовать правовые механизмы расселения аварийного жилья. Все существующие методы сохраняются: как и прежде, наниматели жилья при переселении из муниципального аварийного фонда будут получать новые квартиры по принципу "метр в метр". А для собственников аварийного жилья закон теперь уточняет, что в размер возмещения за изымаемое у них жилое помещение должна включаться в том числе и рыночная стоимость земельного участка под их многоквартирным домом.

Кроме того, поправки дали регионам право выбирать дополнительные меры поддержки. Так, средства Фонда ЖКХ теперь можно использовать для возмещения собственникам аварийного жилья части расходов на уплату процентов по ипотечным займам, использованным для приобретения либо строительства жилых помещений, в размере не выше ключевой ставки ЦБ. А особо я хотел бы отметить возможность строить при поддержке Фонда ЖКХ арендное жилье социального использования. Оно позволяет решать сразу несколько задач: например, расселять аварийный жилищный фонд, обеспечивая доступное жилье для тех, кто пока не может купить квартиру, а затем повторно использовать арендные помещения для государственных и муниципальных нужд. Новое арендное жилье должно соответствовать повышенным требованиям энергоэффективности, обеспечивая экономию коммунальных ресурсов и снижение совокупного коммунального платежа для тех, кто в нем проживает.

78 семей в Уруше получили ключи от квартир в двух новых пятиэтажных домах. Фото: Сайт правительства Амурской области

Можно ли привлекать к расселению аварийного жилья инвесторов?

Константин Цицин: Да, закон предусматривает мотивационный механизм для привлечения инвесторов в проекты развития застроенных территорий. Речь идет о субсидиях на возмещение расходов на покупку жилья переселяемым гражданам или на выплату им возмещения. Такие субсидии могут получить застройщики, заключившие с органами местного самоуправления договоры о развитии застроенных территорий или договоры о комплексном развитии территорий. Субсидия будет предоставляться по мере исполнения застройщиком своих обязательств. Ее размер не может превышать 25 процентов нормативной стоимости расселения аварийного жилья, которая рассчитывается исходя из общей площади расселяемых помещений и нормативной стоимости квадратного метра.

Вы упомянули о повышении энергоэффективности жилья. В какой форме Фонд ЖКХ сегодня занимается этой темой?

Константин Цицин: Повышение энер- гоэффективности многоквартирных домов может на 20-30 процентов сократить расходы жителей на оплату коммунальных ресурсов - прежде всего отопления. Мы стимулируем применение энергоэффективных решений и при строительстве, и при капитальном ремонте многоквартирных домов. Всего с участием средств Фонда ЖКХ построено 154 энергоэффективных многоквартирных дома в 37 субъектах Российской Федерации общей площадью 266,7 тысячи квадратных метров. Ведь в ХХI веке нужно строить современные умные дома. Конечно, это дороже, чем возведение обычных зданий, но в результате будут сохранены существенные ресурсы, а жители сэкономят значительные суммы на оплате коммунальных услуг.

Особо подчеркну, что с темой энергосбережения связаны и вопросы качества жилья, предоставляемого по программе переселения. Эта тема находится на постоянном контроле. Фонд ЖКХ ведет специальный реестр обращений по вопросам качества предоставляемого гражданам жилья, в который на данный момент включены около 200 многоквартирных домов. Госкорпорация постоянно отслеживает ситуацию в регионах, организует селекторные совещания, где в том числе подробно обсуждаются вопросы обеспечения жителей по-настоящему комфортными жилыми помещениями.

Читатели часто задают нам вопросы о расселении аварийного жилья. Они могут куда-то обратиться?

Константин Цицин: Все данные о реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья есть на нашем сайте "Реформа ЖКХ". Также можно обращаться на "горячую линию" Фонда ЖКХ по телефону 8-800-700-89-89 в будние дни с 7.00 до 18.00, звонки по России бесплатные. Кроме того, можно подать обращение на сайте "Реформа ЖКХ" или на почту fond@fondgkh.ru. В 2019 году специалистами Фонда ЖКХ было обработано более 33 тысяч письменных и устных обращений граждан.