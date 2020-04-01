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01.04.2020 23:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники

Текст: Анна Полтавцева

Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в столице развернуты отделения в восьми городских стационарах. Самый крупный - это медицинский комплекс в Коммунарке. Появились отделения в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В ближайшее время будет перепрофилирован для этих целей корпус № 6 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.И. Спасокукоцкого (улица Вучетича, дом 21) перепрофилируют для госпитализации пациентов с коронавирусом. Сегодня ход работ изучил мэр города Сергей Собянин и поручил ускорить их.

"В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Работа очень тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки", - заявил Сергей Собянин.

Напомню, в поселении Вороновском (ТиНАО) в кратчайшие сроки планируется завершить строительство новой инфекционной больницы на 500 коек.

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