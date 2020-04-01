Какие онлайн-музеи стоит посетить на карантине

В Москве составили рейтинг музеев, где больше всего оцифрованных экспонатов. По данным официального портала мэра, самая богатая онлайн-коллекция - в Государственном биологическом музее имени Тимирязева.

На фото можно увидеть гербарии XIX века, археологические находки, редкие виды животных. На втором месте по богатству именно цифровой коллекции музей-панорама "Бородинская битва". Здесь представлены предметы солдатского быта разных лет, образцы оружия, рисунки по мотивам Отечественной войны 1812 года.

Третье место - у Музея Москвы. Среди самых примечательных из 9 тысяч экспонатов - планы и карты столицы, в том числе датированные XVI веком.

Ознакомиться со всеми онлайн-коллекциями можно на портале "Музейная Москва онлайн".