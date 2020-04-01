Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек

В столице в ходе лечения от новой коронавирусной инфекции выздоровели уже 115 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек, с подтвержденным ранее диагнозом "коронавирус", полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться", - рассказала она.

Все пациенты после лечения чувствуют себя хорошо.