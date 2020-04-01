Новости

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек 13:43
В Башкирии ограничили время продажи алкоголя 13:38
Песков прокомментировал возможное обращение Беларуси за помощью по коронавирусу 13:37
"Адмирал" подтвердил пропуск следующего сезона КХЛ из-за коронавируса 13:36
Министры энергетики России и США обсудили ситуацию на нефтяном рынке 13:31
В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 13:25
Белорусские артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей 13:13
Известный боец ММА Шторм запустил тренировки для детей в Instagram 13:13
Пациенты центров для людей с COVID-19 продолжат лечение в стационарах 13:10
"Эпидемия" Павла Костомарова отобрана в престижную программу в Каннах 13:10
В Ираке раскопали 5000-летнее святилище шумерского бога войны 13:08
Госдума упростила порядок госзакупок для Крыма и Севастополя 13:07
Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом" 13:04
Более 60 украинцев сбежали из-под карантина в киевском отеле "Козацкий" 12:59
Порядок лечения на дому пациентов с коронавирусом продлен до 6 апреля 12:59
В липецкие автобусы перестанут пускать пассажиров без масок 12:59
Костромского депутата уличили в нарушении карантина 12:56
ФНС сообщила о переносе срока сдачи отчетности 12:54
Рекордный по числу заболевших немецкий район станет живой лабораторией 12:49
ВС Испании не даст властям Каталонии выпустить политиков из тюрем 12:46
Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире 12:43
В России отзывают один редкий седан Mazda, проданный 10 лет назад 12:40
Авторынок в Европе упал до минимума 2015 года. Golf больше не бестселлер 12:37
ЕАО получит 500 тысяч масок из Китая 12:36
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрят на карантине 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 12:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Костромского депутата уличили в нарушении карантина

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Выступление главы Роспотребнадзора на экстренном заседании Костромской облдумы 26 марта Фото: Костромская областная Дума Выступление главы Роспотребнадзора на экстренном заседании Костромской облдумы 26 марта Фото: Костромская областная Дума
Выступление главы Роспотребнадзора на экстренном заседании Костромской облдумы 26 марта Фото: Костромская областная Дума

Депутат Костромской областной Думы признался в нарушении режима самоизоляции: после возвращения из-за границы парламентарий посетил заседание облдумы, где присутствовало более 50 человек.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

26 марта в Костроме состоялось экстренное заседание облдумы, участники которого приняли изменения в бюджет и обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Уже после заседания выяснилось, что в зале присутствовал депутат Вадим Брюханов, который не выдержал необходимого по закону 14-дневного карантина после возвращения из-за рубежа и не предупредил о ситуации окружающих. Спикер регионального парламента Алексей Анохин предложил депутату надеть защитную маску, однако тот отказался.

Между тем в зале одновременно с Брюхановым находились десятки людей: депутаты, заместители губернатора, руководители департаментов, глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин и ничего не подозревавшие журналисты.

Когда о произошедшем в здании Думы стало известно, "РГ" направила властям вопрос, считаются ли все находившиеся в зале лица "контактными" и подлежат ли они в связи с этим изоляции.

Как ответила в ответ на запрос "РГ" начальник отдела по информационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Костромской облдумы Ольга Лунина, депутат признался в том, что, придя на заседание, действительно нарушил режим самоизоляции.

- Формально был последний день моего самокарантина. Учитывая прекрасное самочувствие (которое, слава Богу, остается таковым и сегодня), решил принять участие в заседании думы. Прошу прощения у всех, чье здоровье поставил под угрозу, - сообщил Брюханов.

Пока неизвестно, будут ли в связи с произошедшим в Костроме приняты меры к изоляции всех присутствовавших в зале депутатов, чиновников и журналистов.

В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор
Министр здравоохранения Омской области подал в отставку

По данным регионального УМВД, за последние несколько дней в регионе составлено 35 протоколов на граждан, нарушивших введенный ограничительный санитарный режим в условиях эпидемии коронавируса. Так, 31 марта в Костромской области оштрафовали 59-летнюю жительницу поселка Антропово, которая отказалась самоизолироваться после поездки в Испанию и продолжила общаться с окружающими.

- Согласно действующему законодательству нарушители будут привлекаться к административной ответственности и штрафоваться за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ), - пояснили в полиции. - Не следует забывать, что пренебрежение карантинными нормами может повлечь и уголовную ответственности по ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за нарушение гражданином санитарно-эпидемиологических правил, если оно привело к массовому заражению людей, то ему могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей
ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом
СК предъявил обвинение собственнику "Зимней вишни"
В России проводят 36 тысяч тестов на коронавирус в сутки
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно