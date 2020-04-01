Костромского депутата уличили в нарушении карантина

Депутат Костромской областной Думы признался в нарушении режима самоизоляции: после возвращения из-за границы парламентарий посетил заседание облдумы, где присутствовало более 50 человек.

26 марта в Костроме состоялось экстренное заседание облдумы, участники которого приняли изменения в бюджет и обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Уже после заседания выяснилось, что в зале присутствовал депутат Вадим Брюханов, который не выдержал необходимого по закону 14-дневного карантина после возвращения из-за рубежа и не предупредил о ситуации окружающих. Спикер регионального парламента Алексей Анохин предложил депутату надеть защитную маску, однако тот отказался.

Между тем в зале одновременно с Брюхановым находились десятки людей: депутаты, заместители губернатора, руководители департаментов, глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин и ничего не подозревавшие журналисты.

Когда о произошедшем в здании Думы стало известно, "РГ" направила властям вопрос, считаются ли все находившиеся в зале лица "контактными" и подлежат ли они в связи с этим изоляции.

Как ответила в ответ на запрос "РГ" начальник отдела по информационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Костромской облдумы Ольга Лунина, депутат признался в том, что, придя на заседание, действительно нарушил режим самоизоляции.

- Формально был последний день моего самокарантина. Учитывая прекрасное самочувствие (которое, слава Богу, остается таковым и сегодня), решил принять участие в заседании думы. Прошу прощения у всех, чье здоровье поставил под угрозу, - сообщил Брюханов.

Пока неизвестно, будут ли в связи с произошедшим в Костроме приняты меры к изоляции всех присутствовавших в зале депутатов, чиновников и журналистов.

По данным регионального УМВД, за последние несколько дней в регионе составлено 35 протоколов на граждан, нарушивших введенный ограничительный санитарный режим в условиях эпидемии коронавируса. Так, 31 марта в Костромской области оштрафовали 59-летнюю жительницу поселка Антропово, которая отказалась самоизолироваться после поездки в Испанию и продолжила общаться с окружающими.

- Согласно действующему законодательству нарушители будут привлекаться к административной ответственности и штрафоваться за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ), - пояснили в полиции. - Не следует забывать, что пренебрежение карантинными нормами может повлечь и уголовную ответственности по ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за нарушение гражданином санитарно-эпидемиологических правил, если оно привело к массовому заражению людей, то ему могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.