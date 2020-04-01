Магазинам напомнили о необходимости обеспечивать социальное дистанцирование

Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителей 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей о недопустимости нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной прокуратуры, во время мониторинга крупнейших продуктовых ритейлеров и аптечных сетей на проведение ими противоэпидемических мероприятий были выявлены факты неготовности некоторых из них к исполнению мер, введенных указом Мэра Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ.

В частности, как пояснили в прокуратуре, речь идет о неисполнении требований социального дистанцирования, которое является важной и неотложной мерой по предупреждению возможных очагов распространения пандемии. Все должностные лица торговых сетей предупреждены прокурором Москвы об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей. Кроме того прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам столицы поручено обеспечить постоянный мониторинг состояния санитарно-эпидемиологической безопасности на всех торговых и аптечных объектах. При наличии оснований они должны принимать незамедлительные меры по предупреждению нарушений законодательства.