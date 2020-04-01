Меры предосторожности от коронавируса соблюдают 84% москвичей

С начала нерабочей недели инновационный центр "Безопасный транспорт" провел опрос пассажиров общественного транспорта и автомобилистов на предмет отношения к коронавирусу. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба департамента транспорта столицы.

Как показал опрос, 97 процентов москвичей хорошо знают о введённом режиме самоизоляции и 91 процент из них согласны с необходимостью введенных городом мер.

Ещё 81 процент горожан опасаются коронавируса, 12 процентов уверены, что с ними и их близкими ничего не случится. При этом меры предосторожности соблюдают 84 процента опрошенных.