Москвичей освободили до 1 июля от платы за капремонт

Мэр Сергей Собянин освободил всех собственников жилья в Москве на три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Учитывая, что за ремонт одного квадратного метра жители столицы платят 18 руб. 86 коп., экономия, например, у владельца стандартной "трешки" площадью 70 "квадратов" составит 1320 рублей в месяц. Притом что доходы у многих москвичей в связи с коронавирусом уменьшились, деньги существенные. Но еще важнее, что капитальный ремонт жилья в столице будет на время приостановлен. "Работы в многоквартирных домах, которые уже начаты, будут завершены, а новые пока начинать не будем", - написал глава города в своем блоге. И объяснил: такое решение принято по просьбам москвичей, которым очень сложно выдерживать серьезный дискомфорт в ситуации, когда они вынуждены по 24 часа находиться дома.

К тому же, отмечает он, чем меньше посторонних людей в жилых домах, тем выше эффективность самоизоляции.

Теперь бы, мечтают москвичи, найти еще управу на некоторых горожан, которые сами ведут ремонт в своих квартирах. "У нас весь подъезд страдает, когда сосед целыми днями сверлит перфоратором стены, - пишет москвичка Марина Нефедова. - На просьбы остановить работы говорит, я ничего противозаконного не делаю". И в самом деле, по закону города о тишине в будни в нельзя шуметь только ночью с 23.00 до 7.00 и после обеда - с 13.00 до 15.00, а по выходным - с 19.00 до 9.00. Когда большинство жильцов в школе или на работе, еще бы ладно. Но когда все дома, такой шум просто невыносим.

"Почему бы местным властям не принять хотя бы временный законодательный акт, запрещающий шумные работы", - спрашивает автор письма.