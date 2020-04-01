Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин. А виной всему - посетитель с коронавирусом, который явился на рентген, но никого не предупредил о своей болезни.

Как сообщает прокуратура Московской области, которая уже начала проверку по данному инциденту, в Лобненскую городскую поликлинику для прохождения самостоятельного обследования обратился москвич. Ранее у него по месту жительства диагностировали коронавирусную инфекцию, но мужчина, нарушив все санитарные нормы, уехал в Лобню, где у него дача. В поликлинике он успел сделать рентген, не сообщив врачам о поставленном диагнозе.

В настоящее время мужчина, а также приехавшая с ним в Подмосковье жена, изолированы в инфекционную палату.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев потребовал строго наказать человека, который, возможно, заразил сотни людей.