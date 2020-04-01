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01.04.2020 00:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Двое без свидетелей

Торжественные церемонии в столичных ЗАГСАх отменены
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8123)
Каждая свадьба на этой неделе для влюбленных станет особенной. Пары, которые не стали переносить дату регистрации брака, запомнят главную церемонию в жизни своей семьи тем, что она пройдет без гостей и свидетелей. Расстроились по этому поводу немногие, теперь даты недельного карантина будут вписаны в свидетельства более тысячи молодоженов.
Пары, все же решившие расписаться в ЗАГСах на этой неделе, проведут свадебные церемонии скромно. Фото: Photoxpress Пары, все же решившие расписаться в ЗАГСах на этой неделе, проведут свадебные церемонии скромно. Фото: Photoxpress
Пары, все же решившие расписаться в ЗАГСах на этой неделе, проведут свадебные церемонии скромно. Фото: Photoxpress

До конца недели запланированные регистрации брака будут проходить в неторжественной обстановке. Пышные церемонии отменили отделы ЗАГСа и Дворцы бракосочетания, закрыли на время и популярные выездные площадки по всей Москве. Влюбленные, которые планировали роспись в эти дни, смогут зарегистрировать брак, но только скромно, без марша Мендельсона, фотографа и оператора. В отделах и дворцах их встретят дежурные сотрудники. Церемония займет не больше пяти минут. Тех, которых такая обстановка не устраивает, выбирают другую дату. Например, москвичка Марина Кудинова призналась: свадьба вчера сорвалась, как и поездка в Санкт-Петербург. "Но нам с женихом это не важно, мы не ссоримся из-за отмены банкета и по-прежнему любим друг друга. Если повезет, распишемся 19-го апреля, а когда стихнет вирус, отпразднуем", - говорит девушка. Но есть и суеверные молодые, которые воспринимают закрытие ресторанов и невозможность отпраздновать событие за "знак" свыше и переносят регистрацию на конец осени. Большинство же пар с пониманием относятся к сложившейся ситуации и идут в эти дни в ЗАГС вдвоем. В понедельник, например, во Дворцах бракосочетания N1 и N3 расписались более 20 пар.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
Муфтий КЧР призвал проводить свадьбы в медицинских масках

Дарья и Михаил еще в январе подали заявление в Раменский ЗАГС на 4 апреля, приготовления шли полным ходом. Купили невесте платье, жениху - костюм, отправили приглашения родственникам и друзьям, заказали ресторан, фотографа и торт, а в понедельник по телефону им сообщили, что роспись возможна, но только без гостей и не в роскошном зале, а в маленьком кабинете. "Мы уговаривали разрешить взять нам с собой хотя бы фотографа в защитной маске и перчатках, но нам не позволили. А тут еще и позвонили из ресторана, сообщили о его закрытии на две недели. У нас началась паника, - рассказала "РГ" невеста. - Стали искать коттедж, где можно было бы отпраздновать, но начали звонить из Москвы наши друзья и родные и рассказывать, что они стараются сейчас не выходить из дома даже за хлебом. Мы поняли, выход один - перенести свадьбу". Но "красивую" дату - 04.04 - решили все-таки не менять, перебронировали лишь ресторан для торжества попозже. Теперь ребята очень надеются, что к 18 апреля, когда намечено застолье, эпидемия прекратится. "Каждая девушка представляет себя героиней сказки, - продолжала Даша. - Поэтому расписываться пойдем как положено: я в белом платье, жених во фраке, жилетке и галстуке-бабочке. Но при этом - в защитных масках, мы без них в эти дни и так на улицу не выходим. Будет, конечно, смешно, но мы хотим записать видео из ЗАГСа на память и показать его родным и друзьям". Дома же молодую семью Россолько придут поздравить близкие друзья, которые должны были стать свидетелями. А вот пожилые родители из Москвы смогут благословить детей только по видеосвязи.

Можно ли расписаться онлайн? Нет. По федеральному закону регистрация брака возможна только при личном присутствии жениха и невесты

Кстати, у "РГ" есть ответ на вопрос, можно ли зарегистрировать брак онлайн. Нет, по федеральному закону регистрация брака возможна лишь при личном присутствии жениха и невесты. Условия и порядок регистрации регулируются третьей главой Семейного кодекса РФ. До 5 апреля отделы ЗАГС работают в режиме выходного дня - был приостановлен прием граждан по всем вопросам, кроме государственной регистрации брака и расторжения брака. У молодоженов, находящихся на самоизоляции, есть возможность перенести дату регистрации. Для этого нужно позвонить на "горячую линию" 8 (495) 777-77-77 и попросить соединить с отделом ЗАГС, в который было подано заявление.

Инициатива

Министерство юстиции РФ направило руководителям регионов предложение временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков. Свадьбы и разводы предполагается отложить как минимум до лета. Напомним, ЗАГСы входят в структуру региональной власти, так что окончательное решение принимать губернаторам. "Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант - после 01.06.2020)", - предлагают в минюсте.

"В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных", - поясняют в ведомстве.

Между тем правительство России поручило минюсту и регионам обеспечить предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме. Поручение опубликовано на сайте правительства. Вряд ли здесь может идти речь о дистанционных свадьбах, так как для этой процедуры необходимо и личное присутствие молодоженов, и участие работника ЗАГСа. Тот должен убедиться, что люди добровольно вступают в брак.

Подготовил Владислав Куликов

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