Сколько крепких мастеров нужно, чтобы поместить большое полотно, скажем, картины Репина "Прием волостных старшин императором Александром III", в раму? Пять, шесть? Девять? Сколько времени нужно, чтобы повесить картину, уже укрепленную в раме, на стену? Какова последовательность монтажных работ при распаковке ящиков с полотнами, прибывших с другой выставки, и подготовки развески? Чур, монтажникам из музеев не подсказывать!

Может, вы удивитесь, но прямая трансляция из зала Ильи Репина, куда вернулись его картины с выставки в Русском музее, - абсолютно захватывающее зрелище.

Оно вроде бы лишено интриги. Оно не пленяет хитростями "ручной" камеры. Камера неподвижна, устойчива, и меняет положение только, чтобы дать зрителю лучшее представление о происходящем в зале. Вы можете смотреть на экран монитора или телевизора время от времени, отвлекаясь на домашние дела. Просто параллельно с вашей жизнью в музее идет своя жизнь. Ее никогда не демонстрировали публике. Это не парадный подъезд, куда подъезжают лимузины с приглашенными гостями на открытие, а служебный вход. Но настоящая жизнь - открывается именно тут, со служебного входа. Привычная и нелегкая работа, коллективная, неспешная, профессиональная. Ни рабочие, ни хранители на камеру внимания не обращают - есть задачи поважнее. Но эта трансляция хоть и имеет среди давних предшественников телешоу "За стеклом" и "Дом-2", апеллирует к другой аудитории - обитателям интернета, умеющим и любящим ловить детали повседневной жизни.

И эта аудитория - тут рядом. Комментарии читайте сбоку, прямо в режиме просмотра.

Одни готовы, как Томас Штрут, немецкий фотограф, снимавший людей в музеях мира, увидеть красоту самого момента "встречи". Вот пишет Света Костюшина: "Как будто, портал открыли в прошлое, и как они, современные люди, гармоничны с теми! Как красиво! Бесценные кадры!!!"

Другие просто выражают респект. Так, мимоходом замечает Andrey Badaev?: "Оч круто!!" Кто-то шутит, как Ivan Restoration: "Приятно смотреть, как другие работают". А кто-то неожиданно признается, как Елена: "?Я бы рада там уборщицей работать, но я далеко, аж за 6000 км))". Кто-то волнуется, продезинфицировали ли инструменты, и получает ответ: "Ладно инструменты, тут парни, а они в зоне риска... симпатичные".

А потом вдруг комментаторы начинают между собой общаться. Как в любом блоге, где есть жизнь.

Ирина Коротнева? "Я даже переживаю сейчас)) чтобы не уронили"

Ivan Restoration? "Не переживайте, не уронят. Им головы пооткручивают, если зазеваются"

Ирина Коротнева? "Иван, отлично успокоили:)"

Kira Deli: "Вау".

Елена Мальцева?: "Рама все-таки имеет значение!!!"

Сергей Сергеевич: "Присоединяюсь".

Я тоже присоединяюсь. Пойду дальше смотреть. И вам советую.

Спасибо, #Третьяковка дома!

P.S.

Кстати, кого лекции интересуют, они тоже есть. Завтра в 12.00 об искусстве шитья и иконописи строгановский мастеров XVI-XVII веков расскажет Елена Саенкова.

А 6 апреля, тоже в 12.00, Кирилл Светляков поразмышляет "наедине со всеми" о соцреализме и проблемах вокруг него.

И подарок всем, кто тоскует по библиотекам. Материалы научных конференций Третьяковской галереи за последние десять лет выложили онлайн. Искать можно по ссылке.

Цифры

В 5,5 раз увеличилась за последние две недели посещаемость онлайн проекта "Лаврус".

1364 человек в среднем посещают "Лаврус" каждый день.

Более чем на 8 тысяч человек выросла аудитория Третьяковской галереи в Instagram за последнюю неделю.