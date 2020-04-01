Костромская область вступила в необычную битву - за школьный урожай. Решив, что фрукты и овощи с пришкольных огородов не должны "съедать" санитарно-эпидемиологические лаборатории, депутаты Костромской областной думы пообещали подготовить обращение в правительство РФ с просьбой поддержать школы, где есть собственные опытные участки и огороды.

Школьные огороды приучают детей к труду на земле - в сельской местности это очень важно. Фото: WWW.VOHMA.SMI44.RU

Проблемой сохранения и использования школьных урожаев костромские депутаты озадачились после выездного круглого стола в Шунгенской школе Костромского района, посвященного качеству детского питания.

"В преддверии перехода на бесплатное горячее питание учеников начальных классов тема пришкольных участков становится еще актуальнее. Сегодня практически в каждой сельской школе есть свой огород. Где-то выращивают цветы, сезонную зелень и немного овощей, чтобы познакомить учеников с технологией. Но в основном опытный участок рассматривается как подспорье для школьной столовой в свежих овощах и возможность снизить стоимость питания учащихся", - пояснили в облдуме.

Однако проблема состоит в том, что по существующим ныне нормам пустить в дело собственноручно выращенные овощи и зелень со школьных огородов сотрудники детских столовых не могут.

- Чтобы их использовать законно, вы обязаны провести лабораторные исследования в полном объеме и подтвердить, что выращенная вами продукция соответствует санитарным правилам. Зачастую та сумма, которая затрачивается на лабораторные исследования, съедает весь выращенный вами урожай, - отметила главный специалист управления Роспотребнадзора по Костромской области Татьяна Галамий.

На это глава Шунгенского сельского поселения Николай Старикин возразил, что с домашних огородов школьник, который живет в сельской местности, ест все продукты. "А выращенное на пришкольном участке он не может употреблять. Звучит как-то абсурдно", - заявил глава.

Школам, на огородах которых выращивают овощи для организации питания учеников, нужны меры господдержки

Как выяснили депутаты, во многих районах школьные огороды могли бы стать реальным подспорьем в приготовлении вкусных и полезных обедов для детей. Например, в Сидоровской СОШ Красносельского района опытный участок занимает площадь 40 соток. Ежегодно с него собирают более четырех тонн картофеля, сотни килограммов капусты, свеклы и моркови. В теплицах выращивают огурцы и помидоры. У школы есть даже свой яблоневый сад. Урожая хватает не только для столовой - с овощами помогают ветеранам и детскому саду.

- Мы посчитали, что благодаря выращенной продукцию на семь тысяч рублей в месяц идет удешевление питания. При этом анализ в лаборатории стоит 6800, - рассказала участникам круглого стола директор Сидоровской средней школы Татьяна Балдина.

Как отметила начальник отдела образования администрации Нерехты и Нерехтского района Ольга Смирнова, две школы в районе - Татарская и Рудинская - выращивают свой урожай. Благодаря пришкольному участку учебные заведения могут себя обеспечить картофелем практически на весь учебный год.

- Не так много школ осталось, где есть свои участки, и их надо в этом поддержать. Школьные огороды еще и приучают детей к труду на земле, что в сельской местности очень важно, - убеждена Ольга Смирнова.

Изучив проблему проверки качества продукции со школьных огородов, депутаты пришли к выводу, что в ее решении без помощи федерального центра региону не обойтись.

"Эту позицию разделяет и Роспотребнадзор. Рассчитывать на пересмотр санитарных правил для овощей, выращенных на пришкольных участках, вряд ли стоит. Значит, нужно искать возможность компенсировать затраты на санитарно-эпидемиологическое обследование урожая", - считают депутаты. В качестве альтернативного варианта решения проблемы они предложили предусмотреть меры господдержки для школ, где выращивают овощи для организации питания учеников.

Пока вопрос с удешевлением тестирования на безопасность школьной картошки, морковки, капусты и кабачков на федеральном уровне не решен, думцы предложили "переходный вариант", который сможет сгладить проблему на местном уровне. "В рабочем порядке мы дополнительно обсудим этот вопрос с профильными ведомствами, чтобы посмотреть, что мы можем на своем уровне сделать. Или договориться, чтобы хозрасчетные лаборатории брали минимальную плату со школ за выдачу сертификатов безопасности продукции, или, если это не противоречит бюджетному кодексу, за счет областного бюджета оплачивать эти услуги. Нужно понять, каким образом с санитарно-эпидемиологическими службами можно сотрудничать, чтобы школьные огороды могли без проблем поставлять на столы учащихся свою продукцию", - заключил депутат Костромской областной думы Андрей Бычков.

Комментарий

Алексей Анохин, председатель Костромской областной думы:

- Костромская областная дума выйдет с обращением в правительство РФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос. Если мы его не решим, школы просто не будут выращивать ничего на пришкольных участках либо сократят их до размеров цветочных клумб. В итоге мы можем потерять ресурс, который во все времена в Костромской области использовался в сельских школах. Очень бы хотелось, чтобы не каждый субъект сам по себе решал эту проблему. Необходимы единые правила, которые бы определяли меры поддержки, в том числе со стороны Федерации, для образовательных учреждений, где есть пришкольные участки. Тем более что это своя, вкусная, экологически чистая продукция, которую дети вырастили под руководством педагогов.