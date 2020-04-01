В Липецкой области начал действовать режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса начал действовать в Липецкой области. Согласно постановлению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова соблюдать его обязаны все жители. Места проживания разрешается покидать в случае крайней необходимости.

Так, выйти из дома разрешается только в том случае, когда нужна экстренная медицинская помощь и есть прямая угроза жизни и здоровью, чтобы поехать на работу, если вас не перевели на удаленный режим, чтобы купить продукты или лекарства в ближайшем магазине или аптеке, а также чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных.

Без ограничений передвигается личный, служебный, специальный и общественный автотранспорт. При этом на улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию − не менее полутора метров. Исключение составляют только поездки на такси.

Все эти меры позволят уменьшить вероятность заражения коронавирусом, ведь инфекция передается воздушно-капельным путем. В администрации области, отвечая на многочисленные вопросы липчан, связанные с правилами режима самоизоляции, отметили, что выезжать из одного населенного пункта в другой разрешается, так же, как возвращаться обратно. Передвижение на личном транспорте в принципе не возбраняется. Поликлиники продолжают работать в прежнем режиме, а получение медпомощи является основанием для того, чтобы выйти из дома. Однако следует помнить, что покупать продукты и лекарства нужно в ближайшем магазине и аптеке, а вот продолжать пробежки или занятия спортом на площадках - уже нельзя: все это - не повод выйти из дома, к тому же, на спортивных тренажерах коронавирусная инфекция может сохраняться, поэтому занятия будут только увеличивать риск заражения.