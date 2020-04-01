В Москве открыт роддом для беременных с подозрением на коронавирус

В Москве в ГКБ 315 им. Филатова открыто специализированное родильное отделение, где будут рожать женщины с признаками ОРВИ, а также находящиеся на карантине по COVID-19.

"Наша больница открыла двери роддома для приема беременных с ОРВИ, внебольничной пневмонией и пациентов находящихся на карантине по контакту по коронавирусной инфекцией, - сообщил главный врач Филатовской Валерий Вечорко на своей странице в FB. - С момента открытия прошло менее суток, но в родильный дом поступило уже 19 женщин. Было принято 2 родов. Роды прошли хорошо. Дети появились на свет здоровые. Роддом работает в штатном режиме с учетом перепрофилирования".