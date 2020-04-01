В Москве создано приложение для контроля за соблюдением карантина

Приложение, которое будет контролировать режим карантина, начали тестировать в столице. Об этом "Эху Москвы" сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Речь идет о контроле перемещения больных с легкой формой коронавируса. Они имеют право находиться дома. Для контроля режима таких пациентов и создана тестовая версия приложения, уточнил Лысенко.
"Уже с завтрашнего дня она будет предоставляться пациентам в полноценном виде", - сказал глава ДИТ.
Если у находящегося на карантине пациента есть гаджет, он сможет сам установить приложение-контролер. Если нет, город может предоставить устройство с предустановленным приложением.