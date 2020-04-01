Новости

Старую "Волгу" из такси продают за очень большие деньги 10:32
Аргентинцы потребовали снизить зарплаты чиновникам и парламентариям 10:32
ФСИН увеличит производство дезинфекторов 10:29
Половина газет Австралии из-за COVID-19 отказались от печатных версий 10:27
Жителям Подмосковья, потерявшим работу, начали выплачивать компенсацию 10:26
Под Кировом автомобиль столкнулся с поездом 10:26
В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей 10:25
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина 10:21
В Прикамье сотрудниц банка заподозрили в хищении денег у пенсионеров 10:14
Южноуральцам разъяснили, когда они смогут выходить из дома 10:13
Летние веранды в Москве откроют не раньше 15 июня 10:12
У всех въезжающих в уральский город Серов начали проверять температуру 10:09
В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции 10:06
Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр 10:05
Не первоапрельская шутка: АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 10:03
В Приморье пришла стартовая платформа космодрома "Морской старт" 10:00
Какие онлайн-музеи стоит посетить на карантине 09:52
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сократить расходы 09:52
В Москве открыт роддом для беременных с подозрением на коронавирус 09:51
Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина 09:43
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек 09:40
В Гонконге три человека приговорены к заключению за нарушение карантина 09:37
Ученые прогнозируют до 240 тысяч жертв COVID-2019 в США 09:32
Тюрьмы США будут изолировать заключенных в камерах на две недели 09:24
13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Дерзкий и в то же время странный налет был совершен на отделение одного из банков в подмосковном Сергиевом Посаде.

Фото: iStock
В Пскове девушку спасли от похитившего ее на улице незнакомца

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в офис кредитной организации зашел человек с ножом и потребовал отдать ему деньги. Неоднократно извиняясь за свой поступок, мужчина похитил около 300 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские задержали этого вежливого разбойника в одной из гостиниц Владимирской области. Вычислили его, изучив записи камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний местный житель. Правда, денег при нем не оказалось - он пояснил полицейским, что все похищенное потерял.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Налетчику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек
Курс доллара превысил 79 рублей
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе