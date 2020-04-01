В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей

Дерзкий и в то же время странный налет был совершен на отделение одного из банков в подмосковном Сергиевом Посаде.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в офис кредитной организации зашел человек с ножом и потребовал отдать ему деньги. Неоднократно извиняясь за свой поступок, мужчина похитил около 300 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские задержали этого вежливого разбойника в одной из гостиниц Владимирской области. Вычислили его, изучив записи камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний местный житель. Правда, денег при нем не оказалось - он пояснил полицейским, что все похищенное потерял.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Налетчику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.