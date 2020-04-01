В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах

За последние сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

По его данным наибольшее количество вновь в столице - 267 заболевших. В целом же распределение по регионам такое:

1. Москва - 267

2. Республика Коми - 32

3. Санкт-Петербург - 27

4. Московская область - 15

5. Саратовская область - 11

6. Вологодская область - 7

7. Челябинская область - 7

8. Ленинградская область - 6

9. Республика Бурятия - 6

10. Красноярский край - 6

11. Тульская область - 5

12. Краснодарский край - 5

13. Воронежская область - 4

14. Волгоградская область - 4

15. Пензенская область - 4

16. Омская область - 4

17. Курская область - 3

18. Тамбовская область - 3

19. Ханты-Мансийский АО - 3

20. Брянская область - 2

21. Ивановская область - 2

22. Республика Дагестан - 2

23. Кабардино-Балкарская Республика - 2

24. Республика Северная Осетия - 2

25. Владимирская область - 1

26. Липецкая область - 1

27. Тверская область - 1

28. Чеченская Республика - 1

29. Республика Башкортостан - 1

30. Республика Мордовия - 1

31. Алтайский край - 1

32. Новосибирская область - 1

33. Приморский край - 1

34. Хабаровский край - 1

35. Сахалинская область - 1

В стране на сегодня зарегистрировано 2 777 заболевших в 75 регионах.

За сутки выписаны после лечения 69 человек: Москва - 45, Новосибирская область - 2, Удмуртская республика - 3, Республика Саха (Якутия) - 1, Самарская область - 1, Саратовская область -1, Тюменская область - 1, Рязанская область - 1, Калининградская область -3, Воронежская область - 2, Тульская область -3, Краснодарский край - 1, Республика Татарстан - 1, Московская область - 3, Республика Башкортостан - 1. За весь период распространения коронавирусной инфекции выздоровели - 190.

За сутки зарегистрировано 7 летальных случаев: Москва - 5, Московская область - 1, Псковская область - 1. За весь период - 24.