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01.04.2020 22:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отдых затянется

Вернувшихся из Таиланда воронежцев изолировали по домам
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 70(8124)
Самолет с российскими туристами, вывезенными с острова Пхукет, приземлился в Воронеже. Люди прибыли в Таиланд на отдых, когда обстановка в этой стране еще была благополучной. Теперь их депортировали в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ.

На борту находилось 207 граждан из 13 регионов России. Часть из них покинуло воздушное судно в других городах по маршруту перелета. В столице Черноземья высадили 90 человек - жителей Воронежской и соседних с ней областей.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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Как сообщили в правительстве региона, сразу после приземления в салон поднялись сотрудники Роспотребнадзора, чтобы измерить пассажирам температуру и расспросить их о самочувствии. Людей с признаками ОРВИ не оказалось - в противном случае захворавших туристов госпитализировали бы в боксы в воронежском Центре СПИД.

Всех свежеприбывших из Таиланда отправили по домам в санитарных автомобилях в сопровождении медиков и полицейских. Помещения аэропорта и транспорт продезинфицированы согласно противоэпидемическим протоколам.

За туристами установлено наблюдение, чтобы те соблюдали обязательный режим самоизоляции в течение двух недель. Покидать квартиру в этот период им запрещено.

За состоянием их здоровья будут пристально следить весь период карантина

"Воронежцев из числа самоизолировавшихся оперативно посетят медики из территориальной поликлиники. За состоянием их здоровья будут пристально следить весь период карантина и ежедневно измерять температуру", - добавили в правительстве Воронежской области.

В случае появления признаков ОРВИ человека, приехавшего с заморского отдыха, уложат в больницу и протестируют на коронавирус. У здоровых горожан, приехавших сейчас из Таиланда, анализ на новую инфекцию возьмут в обязательном порядке на десятый день домашнего затворничества.

"Людям дали инструкции, как быть на самоизоляции, куда звонить при ухудшении состояния, как проводить дезинфекцию дома и так далее", - заверили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Фото: iStock
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По последним данным, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился в регионе всего у шестерых человек. Они находятся в боксах Новоусманской районной больницы, состояние пациентов удовлетворительное.

Всего в медицинских организациях изолировано 38 жителей Воронежской области с подозрением на новый коронавирус. Пока для этого используются отдельные боксы, при необходимости для размещения инфекционных больных будет задействован один из корпусов БСМП N 1 в Воронеже. По словам главврача Игоря Банина, здание полностью готово для автономной работы.

Под наблюдением на дому находится 2326 человек.

В городе закрыты школы и детсады, большинство магазинов, не работают многие предприятия. Общественный транспорт ходит по графику выходного дня, на ряде маршрутов стали использовать только маршрутки малой вместимости.

Прямая речь

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- Мы к приему первой волны больных готовы уже сейчас. Если ситуация будет развиваться чуть драматичнее, то хватит тех мест в инфекционных отделениях, которые мы определили. Понятно, что мы страхуемся и рассматриваем мощности, которые могут понадобиться при неблагоприятном сценарии. Пока мы говорим о полутора тысячах мест для размещения больных. Помимо площадей, оборудования, это еще и медперсонал. Сомнений нет, что мы этот комплекс задач решим, и уверен, что нам не потребуется задействовать эти запасные мощности в полном объеме.

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