На борту находилось 207 граждан из 13 регионов России. Часть из них покинуло воздушное судно в других городах по маршруту перелета. В столице Черноземья высадили 90 человек - жителей Воронежской и соседних с ней областей.
Как сообщили в правительстве региона, сразу после приземления в салон поднялись сотрудники Роспотребнадзора, чтобы измерить пассажирам температуру и расспросить их о самочувствии. Людей с признаками ОРВИ не оказалось - в противном случае захворавших туристов госпитализировали бы в боксы в воронежском Центре СПИД.
Всех свежеприбывших из Таиланда отправили по домам в санитарных автомобилях в сопровождении медиков и полицейских. Помещения аэропорта и транспорт продезинфицированы согласно противоэпидемическим протоколам.
За туристами установлено наблюдение, чтобы те соблюдали обязательный режим самоизоляции в течение двух недель. Покидать квартиру в этот период им запрещено.
"Воронежцев из числа самоизолировавшихся оперативно посетят медики из территориальной поликлиники. За состоянием их здоровья будут пристально следить весь период карантина и ежедневно измерять температуру", - добавили в правительстве Воронежской области.
В случае появления признаков ОРВИ человека, приехавшего с заморского отдыха, уложат в больницу и протестируют на коронавирус. У здоровых горожан, приехавших сейчас из Таиланда, анализ на новую инфекцию возьмут в обязательном порядке на десятый день домашнего затворничества.
"Людям дали инструкции, как быть на самоизоляции, куда звонить при ухудшении состояния, как проводить дезинфекцию дома и так далее", - заверили в пресс-службе мэрии Воронежа.
По последним данным, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился в регионе всего у шестерых человек. Они находятся в боксах Новоусманской районной больницы, состояние пациентов удовлетворительное.
Всего в медицинских организациях изолировано 38 жителей Воронежской области с подозрением на новый коронавирус. Пока для этого используются отдельные боксы, при необходимости для размещения инфекционных больных будет задействован один из корпусов БСМП N 1 в Воронеже. По словам главврача Игоря Банина, здание полностью готово для автономной работы.
Под наблюдением на дому находится 2326 человек.
В городе закрыты школы и детсады, большинство магазинов, не работают многие предприятия. Общественный транспорт ходит по графику выходного дня, на ряде маршрутов стали использовать только маршрутки малой вместимости.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области:
- Мы к приему первой волны больных готовы уже сейчас. Если ситуация будет развиваться чуть драматичнее, то хватит тех мест в инфекционных отделениях, которые мы определили. Понятно, что мы страхуемся и рассматриваем мощности, которые могут понадобиться при неблагоприятном сценарии. Пока мы говорим о полутора тысячах мест для размещения больных. Помимо площадей, оборудования, это еще и медперсонал. Сомнений нет, что мы этот комплекс задач решим, и уверен, что нам не потребуется задействовать эти запасные мощности в полном объеме.