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01.04.2020 / 11:06
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы готовы ввести QR-коды для горожан на время самоизоляции

Столица технически готова к введению QR-кодов, по которым будут отслеживать перемещение горожан в дни самоизоляции. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, QR-коды будут присваиваться пользователям портала mos.ru. "Система должна выдержать эту нагрузку", - уверен Лысенко. В коде будет содержаться информация о том, что гражданин имеет право выйти из дома.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Возможны несколько вариантов использования кода. В частности, его можно скачать на телефон и потом показывать проверяющим на экранах гаджетов. Но можно и распечатать и всегда носить с собой.

Когда именно москвичам присвоят коды, пока неизвестно. Этот вопрос должен регламентировать документ, который в ближайшее время издаст столичная мэрия.

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