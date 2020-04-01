01.04.2020 / 11:06
Власти Москвы готовы ввести QR-коды для горожан на время самоизоляции
Столица технически готова к введению QR-кодов, по которым будут отслеживать перемещение горожан в дни самоизоляции. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
По его словам, QR-коды будут присваиваться пользователям портала mos.ru. "Система должна выдержать эту нагрузку", - уверен Лысенко. В коде будет содержаться информация о том, что гражданин имеет право выйти из дома.
Возможны несколько вариантов использования кода. В частности, его можно скачать на телефон и потом показывать проверяющим на экранах гаджетов. Но можно и распечатать и всегда носить с собой.
Когда именно москвичам присвоят коды, пока неизвестно. Этот вопрос должен регламентировать документ, который в ближайшее время издаст столичная мэрия.