Власти Москвы готовы ввести QR-коды для горожан на время самоизоляции

По его словам, QR-коды будут присваиваться пользователям портала mos.ru. "Система должна выдержать эту нагрузку", - уверен Лысенко. В коде будет содержаться информация о том, что гражданин имеет право выйти из дома.

Возможны несколько вариантов использования кода. В частности, его можно скачать на телефон и потом показывать проверяющим на экранах гаджетов. Но можно и распечатать и всегда носить с собой.

Когда именно москвичам присвоят коды, пока неизвестно. Этот вопрос должен регламентировать документ, который в ближайшее время издаст столичная мэрия.