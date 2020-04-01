Власти Москвы опровергли запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса

Столичные власти опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя с 1 апреля. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Такого распоряжения никто не подписывал. Скорее всего, кто-то решил пошутить", - ответил он корреспондентам РИА Новости.

Ранее в Сети появилось сообщение, что в Москве 1 апреля с 23:00 прекращается продажа алкогольной продукции. Напомним, продажа алкоголя в Москве разрешена с 8:00 часов до 23:00 часов.

При этом несколько регионов России приняли решение об ограничении продажи алкогольной и табачной продукции на время действия режима самоизоляции. В частности, в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях было подписано соответствующее распоряжение региональных и местных властей.