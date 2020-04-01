Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам. Во-первых, участники Московского инновационного кластера смогут возместить до 25 процентов расходов при покупке оборудования. Если техника российская, то субсидии погасят до 35 процентов ее стоимости. То же самое касается и лизинга.

Это касается предприятий промышленности, науки, IT и гостиничного бизнеса. Часть расходов по коммунальным и ряду других платежей покроют и для компаний, работающих по франчайзингу. Впервые вводятся субсидии для интернет-продвижения сервисов по доставке еды.

Также появились льготы при оформлении кредитов для молодых компаний малого и среднего бизнеса. Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки экспортеров, расширен перечень субсидий на инжиниринг.