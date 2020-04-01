Водители липецких автобусов вышли в рейс в масках и перчатках

В Липецкой области ужесточаются требования режима самоизоляции, объявленного вслед за столичными регионами. Так, водители общественного транспорта, в том числе такси, с 1 апреля должны выходить в рейс в масках и перчатках. Иначе их просто не допустят к работе, сообщили в администрации области.

Обеспечить сотрудников средствами защиты должно руководство транспортных предприятий. Помимо этого, без масок в салон автобусов с 4 апреля перестанут пускать и пассажиров. За соблюдением этих требований будет следить штат контролеров.

Напомним, что в салонах автобусов и такси с момента введения в регионе режима повышенной готовности проходит дезинфекция по установленному графику: в течение дня специальными средствами обрабатываются поручни, сиденья и другие поверхности в салонах, а в конце смены каждый автобус или машина моется полностью.

Глава региона Игорь Артамонов отмечает, что этот особый режим - еще одна мера против распространения коронавирусной инфекции. И его цель - защитить тех липчан, которые вынуждены работать в непростой период пандемии.