Врачи и медсестры больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, регулярно сдают тесты на COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве обращает внимание москвичей: здоровье врачей и медсестер стационаров, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией, находится под контролем, они регулярно сдают анализы.

"Частота этих анализов определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами", - сообщили в оперштабе. Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус При выявлении вируса вступает в силу стандартный протокол: заболевшего и контактировавшего с ним изолируют. В зависимости тяжести состояния назначают лечение на дому либо госпитализацию. Происходит оно по схеме лечения, рекомендованной лечащим врачом. Сейчас в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в восьми городских стационарах: медицинском комплексе в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова. Пациентов с подозрением на коронавирус лечат инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи и хирурги. Весь персонал клиник прошел обучение по работе в условиях коронавирусной инфекции.