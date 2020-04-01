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01.04.2020 10:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителям Подмосковья, потерявшим работу, начали выплачивать компенсацию

Текст: Ирина Рыбникова

С сегодняшнего дня жители Московской области, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, могут начать оформлять новую компенсацию, введенную губернатором Андреем Воробьевым в качестве поддерживающих население мер. Размер компенсации составляет 15 тысяч рублей.

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Кто может рассчитывать на эти выплаты? Граждане с постоянной регистрацией в Подмосковье, уволенные и признанные безработными в этом году. Но только если они отработали с начала года не менее 60 календарных дней и не были уволены за дисциплинарный поступок.

В министерстве социального развития области подчеркнули, что безработными, которым положено новое пособие, не могут быть признаны лица с временной регистрацией, пенсионеры, в том числе и военные, те, кто зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или имеет крестьянское фермерское хозяйство, учредители обществ с ограниченной ответственностью, а также студенты очных отделений.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Начать оформление компенсации власти советуют со звонка в областной центр занятости населения по телефону 8 (498) 602-06-99, где подскажут номер местного центра занятости и ответят на все интересующие вопросы. Дальше нужно будет по электронной почте отправить в местный ЦЗН копии необходимых для начисления компенсации документов и получить в ответ дату для личного посещения центра. Туда нужно будет принести оригиналы документов.

Компенсация, подчеркивают в областном министерстве соцразвития, будет начисляться каждый месяц с апреля по сентябрь включительно.

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