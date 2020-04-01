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01.04.2020 04:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до восьми

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровском крае, по данным на 1 апреля, госпитализированы восемь человек с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет", - информирует минздрав региона на своей странице в Instagram.

Заболевшие проходят лечение в краевом инфекционном госпитале. Также туда помещены 12 человек с подозрением на COVID-19.

Люди, контактировавшие с больными, были изолированы. Большинство из них уже отпустили домой, так как результаты анализов не показали наличие вируса. Три пробы еще проверяют.

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По состоянию на 1 апреля в Хабаровском крае госпитализированы 8 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. ⠀ На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У 12 пациентов в крае установлено подозрение на коронавирусную инфекцию. ⠀ В краевом инфекционном госпитале 35 больных с внебольничными пневмониями (движение за сутки: выбыло с выздоровлением 2, поступило 8) и 17 пациентов с ОРВИ. ⠀ В ОРИТ 3 пациента с внебольничными пневмониями иной этиологии, не связанные с короновирусной инфекцией. ⠀ В изоляторе находятся 3 человека из числа близких контактов (остальные выписаны в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19). Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. ⠀ #минздрав #здравоохранение #медицина #минздрав27 #профилактика #здоровье #хабаровскийкрай #министерствоздравоохраненияхабаровскогокрая #хабаровск#covıd19

Публикация от Минздрав Хабаровского края (@minzdrav_27)

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край COVID-19. Мы справимся! Распространение коронавируса COVID-19

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