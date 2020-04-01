Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до восьми

В Хабаровском крае, по данным на 1 апреля, госпитализированы восемь человек с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет", - информирует минздрав региона на своей странице в Instagram.

Заболевшие проходят лечение в краевом инфекционном госпитале. Также туда помещены 12 человек с подозрением на COVID-19.

Люди, контактировавшие с больными, были изолированы. Большинство из них уже отпустили домой, так как результаты анализов не показали наличие вируса. Три пробы еще проверяют.