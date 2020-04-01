Грузовой поезд прошел по маршруту Китай - Россия – страны АТР

Из Суйфэньхэской зоны свободной торговли отправился грузовой поезд по маршруту Харбин - Суйфэньхэ - Россия - Азия со 130 стандартными контейнерами.

Через порты в Приморском крае данные контейнеры с листовым профилем и изделиями из дерева были отправлены соответственно в китайские город Яньтянь и порт Шэкоу, в также в американские города Норфолк, Хьюстон и другие места.

Во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции трансграничные международные коридоры для мультимодальных перевозок в Суйфэньхэской зоне свободной торговли остаются открытыми. С начала этого года в общей сложности отправлено десять грузовых поездов по маршруту Китай - Россия - страны АТР и 1006 стандартных контейнеров TEU. Стоимость перевезенных грузов достигла 90,54 миллиона юаней, их объем - 15,09 тысячи тонн.