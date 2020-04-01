Китай передаст Магадану 20 тысяч защитных масок

Из города Шуанъяшань (провинция Хэйлунцзян) в Магадан доставят 20 тысяч защитных масок.

- Мы оказывали небольшую помощь Китаю: в январе отправляли три тысячи масок, а также защитные халаты в Шуанъяшань - наш город-побратим, - сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

Тогда мэр китайского города попросил о помощи, поскольку в Китае в тот момент не хватало средств защиты от коронавируса. Сейчас в Магадане, где диагностировали первый случай коронавирусной инфекции, дефицит медицинских масок в аптеках.

По словам Юрия Гришана, от китайских друзей пришло письмо о том, что они знают об определенных трудностях, с которыми столкнулся российский город, и передают 20 тысяч масок.

- Мы приняли решение, что никуда эти маски, кроме системы здравоохранения, распределять не будем, - подчеркнул мэр Магадана.