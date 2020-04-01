Ее судьба - готовый сценарий для фильма. Эстонка, родившаяся в Сибири, до четвертого класса ни слова не говорила по-русски. Девушка, которой не исполнилось и 18 лет, упросила сотрудников военкомата призвать ее в Красную армию. На ее долю выпадает единственный страшный бой.

Сальма Шарупич: Поговорите со мной на эстонском! Фото: Дмитрий Былков

Сальма из Сибири

- Я вас приму только в том случае, если ко мне сегодня вечером придет парикмахер! - с этой фразы началось наше телефонное общение с Сальмой Яновной Шарупич.

Ее прадеды еще в царские времена уехали из Эстонии в Сибирь в поисках лучшей доли. Сальма появилась на свет в мае 1924 года в Омской области.

- Село наше называлось Золотая Нива, там жили одни эстонцы. Была начальная школа, где все уроки шли на родном языке. Я до четвертого класса только на нем говорила, - на прекраснейшем русском поясняет Сальма Шарупич.

Их семья была многодетной. Жили трудно, от отчаяния переезжали с места на место. Несколько лет провели в Омске, затем услышали о светлых перспективах жизни, которые вырисовываются в строящемся городе Юности. Так тогда называли Комсомольск-на Амуре. Переехали туда.

Вшестером жили в комнатке одноэтажного барака. Сальма была старшей в семье, любопытной и книжной девочкой. На пожелтевшей от времени семейной фотографии белокурая эстонка запечатлена с толстой книжкой в руках.

- Без чтения жить не могла! - смеется женщина.

Она хорошо училась в школе, была спортивной и боевой. В 15 лет у нее вспыхнула первая юношеская влюбленность.

- Я была такая романтичная и мечтательная! - машет рукой Сальма Яновна.

Свое детство она характеризует одним словом - "трудное" - и добавляет, что белого хлеба вдоволь наелась только после войны.

За месяц до трагического июня 1941 года их семья переехала в Керчь. Крым всегда считался благодатным регионом, а тогда он казался более сытным.

В августе 1941 года 17-летняя Сальма по настоянию родителей с трудом уехала в Комсомольск-на- Амуре, где у нее были друзья и одноклассники.

Боевую комсомолку там встретили как родную, девушка устроилась на работу, была активной общественницей и обивала пороги военкомата - хотела с оружием в руках защищать Родину.

Керчь тем временем оккупировали фашисты, связь с семьей оборвалась. Она писала письма каждую неделю. Ответа не было.

- Я была уверена, что мои родные погибли, пребывала в жутком состоянии и умоляла военкома отпустить меня на фронт. Мечтала мстить за своих,- вспоминает Сальма Шарупич.

Девчата с винтовками

18 апреля 1942 года ее, семнадцатилетнюю, призвали в Красную армию.

Вместо Западного фронта направили в одну из частей противовоздушной обороны, которая дислоцировалась на окраине Комсомольска-на-Амуре.

Во взводе служили одни девчонки. Вскоре Сальма, окончив краткосрочные курсы, получила звание сержанта.

В ее войне была тяжелая травма позвоночника и один единственный бой:

- В августе 1945 года японцы сутки поливали огнем нашу точку, которая была замаскирована на сопке. Было очень страшно…

Комсомолка обивала пороги военкомата - хотела с оружием в руках защищать Родину

Только в 1945 году она узнала о непростой судьбе своих родных. Мама с младшими детьми чудом смогла эвакуироваться из Керчи перед самым приходом фашистов. Отца угнали на работы в Германию.

После войны мама Сальмы чудом нашла его в фильтрационном лагере на Украине. Заводской ангар был густо уставлен двухъярусными кроватями. Она долго бродила среди них, с трудом разбирая каракули на бирках.

- Мама узнала отца только по голосу. Это был скелет, обтянутый желтой кожей. Она спасла его от смерти, - вздыхает Сальма Яновна.

Четыре года войны она переписывалась с храбрым летчиком по имени Аркадий. Тогда многие писали на фронт "незнакомому солдату". Поддерживали моральный дух воинов.

- Это была милая, дружеская переписка, - говорит женщина.

В августе 1946 года объявился тот самый летчик. С высоты сегодняшнего времени, когда есть соцсети, совершенно непонятно, как люди тогда находили друг друга.

Он ее отыскал в Хабаровске, где Сальма училась на партийных курсах. На его настойчивые предложения выйти замуж отвечала отказом.

- Одно дело - письма, а в общении он мне показался чужим. Но уговорили подруги, которых он завалил подарками, - рассказывает она историю своего замужества.

Сердце ее не обмануло. Вскоре Сальма узнала, что у мужа есть ребенок от первого брака.

- Аркадий пил, лгал и ходил на сторону. Я терпела это 20 лет. На развод подала, когда дочка и сын были уже студентами, - признается Сальма Яновна.

С мужем она колесила по всему Дальнему Востоку, их семейная лодка окончательно разбилась в Петропавловске-Камчатском. Спустя несколько лет после развода она переехала в отдаленный поселок Усть-Камчатский и стала руководить районной почтой.

Павлуша и прозрение

- Женщина не должна жить без любви и счастья! - говорит моя собеседница.

Своего Павлушу она встретила в Усть-Камчатске, когда ей было 52. Он - фронтовик, разведенный, на два года старше нее.

- Я его всегда называла Павлуша. Более чуткого, более внимательного человека я в жизни не видела,- улыбается Сальма Яновна.

Судьба ссудила им 28 счастливых лет. Они пережили страшное землетрясение, когда стены в домах ходуном ходили две недели. Оба оказались легкими на подъем. Много колесили по стране. Киргизия, Украина, Латвия, Беларусь - вот остановки их счастливой жизни.

На повенчавшую их Камчатку вернулись за две недели до августовского путча 1991 года. Как участники войны получили двухкомнатную квартиру в центре Петропавловска-Камчатского, купили дачу, рядом были дети. Решили осень жизни встречать в этом, родном для них краю.

Павлуша ушел из жизни у нее глазах, скоропостижно, тихо.

Сальма Яновна, превозмогая боль и сердечную тоску, написала книгу воспоминаний, которую назвала "Шипы и розы". На вопрос, чего больше было в жизни, она отвечает уверенно:

- Конечно, цветов.

Последняя охапка роз, щедро подаренных судьбой, - вернувшееся зрение.

Последние годы Сальма Шарупич проигрывала в борьбе со слепотой. Глаза все сильнее затягивала пелена недуга, женщина стала впадать в тоску и отчаяние. В январе этого года ей сделали успешную операцию, после которой наступило прозрение.

- Я воскресла! - восклицает Сальма Яновна.

Она даже приняла предложение краевых властей съездить на юбилейный Парад Победы.

- Здоровье позволяет. В Москве давно не была. И на таком историческом параде побывать - это же настоящее счастье! - так объясняет она свое решение.

Сальма Яновна перечисляет три заветных желания. Дожить до Дня Победы, затем - до 96-го дня рождения, который будет 27 мая. И наконец, поговорить с кем-нибудь по душам на эстонском.

- Я помню язык, но не с кем общаться. Иногда во сне с мамой по-эстонски разговариваю, - смущенно улыбается победительница.

Может быть, этот материал прочитает говорящий по-эстонски читатель. Если такой найдется - напишите нам, мы обязательно дадим вам телефон Сальмы Яновны.

Поздоровайтесь с ней на языке ее детства. Ветерану будет очень приятно. Ведь у женщины остались только три желания. Одно из них вы можете исполнить.

Прямая речь

Юрий Жмурко, председатель Камчатского краевого совета ветеранов войны и труда:

- Сальма Яновна Шарупич - добрый, здравомыслящий и очень позитивный человек. Она легка на подъем, всегда готова к общению со школьниками и студентами, она просто любит людей и жизнь.

Она никогда ни на что не жалуется, хотя в таком возрасте трудно быть в хорошей форме. У нее всегда звонкий, полный жизни голос. Ее любят все окружающие.