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01.04.2020 23:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Адмирал" идет ко дну

У команд из Приморья проблемы с финансированием
Текст: Анна Бондаренко, Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Приморский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вместе с региональным министерством спорта решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/2021.

По словам министра физической культуры и спорта Приморья Жана Кузнецова, роковую роль сыграла пандемия коронавируса из-за которой все спортивные мероприятия отложены на неопределенный срок. Как будет развиваться ситуация дальше, - не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование спортивных клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

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"В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда "Луч" перейдет в третий дивизион, сохранится Центр подготовки юных футболистов", - уточнил Кузнецов, подчеркнув, что финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.

В соцсетях болельщики сначала восприняли все это как первоапрельскую шутку, пока она не появилась на официальном сайте правительства.

Для клубов, чьи интересы затронуты решением приморских властей, информация тоже стала неприятным сюрпризом. Никаких официальных документов они еще не получали, и знают только то, что появилось в местных СМИ.

- Можно сменить Суперлигу с первого на второй дивизион, но эта лига нам не интересна со спортивной точки зрения, так как там проходят постоянные скандалы. По сути, это будут деньги, пущенные на ветер. Также мы сейчас играем в лиге ВТБ до 2021 года и детско-юношеской баскетбольной лиге (там выступают пацаны, которые не окончили школу). В принципе, чтобы баскетбол жил в Приморье, наверное, нужно продолжать развивать молодежные проекты, - сообщил руководитель БК "Спартака-Приморье" Иван Сыркин. Сейчас эта команда является одной из сильнейших в Суперлиге.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- В будущем году ФК "Луч" будет выступать в третьем дивизионе, также будет сохранена молодежная команда и Центр подготовки юных футболистов со всем тренерским штабом. Сможет ли "Луч" вернуться в число профессиональных команд через год, будет зависеть от финансовой ситуации, - считает исполнительный директор "Луча" Евгений Стрижеченко.

В сезоне ФНЛ 2019/2020 футбольная команда из Приморья выступает неудачно. После 27 туров она находилась на зоне вылета, набрав 27 очков.

Пресс-секретарь волейбольного клуба "Приморочка" Евгений Бондарь заявил, что руководство клуба пока не готово давать комментарии.

В хоккейном клубе "Адмирал" решению сначала удивились, но затем сообщили, что скорее всего команда действительно не примет участие в следующем сезоне КХЛ.

"Учитывая, что основной спонсор клуба также испытывает кризисные явления и, вероятно, не сможет в полной мере профинансировать выступление ХК "Адмирал" в КХЛ, клуб не сможет соблюсти требования Лиги по минимальной заработной плате хоккеистов", - сказали там.

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Представители "Адмирала" говорят, что с "пониманием и солидарностью" отнеслись к решению оперативного штаба и регионального министерства физической культуры и спорта.

"Наивысшей ценностью для нас, как организации, остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке. Надеемся на то, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на "Фетисов Арене". Пока же "Адмирал" сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта. Для этого в клубе имеется вся необходимая техническая база. ДЮСШ "Адмирал" продолжит готовить выпускников, а МХК "Тайфун" будет участвовать в регулярном чемпионате МХЛ 2020/2021, однако команда будет полностью состоять из приморцев", - заявляет клуб.

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