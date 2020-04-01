В "Адмирале" удивились сообщению о пропуске следующего сезона КХЛ

Хоккейный клуб "Адмирал" удивлен сообщением правительства Приморского края о том, что в следующем сезоне не сможет выступить в Континентальной хоккейной лиге.

"Адмирал" готовился принять участие в следующем чемпионате КХЛ, и решение правительства Приморского края стало неожиданностью, заявили в клубе ТАСС. Ранее стало известно, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/2021, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды.

Сообщается, что все сэкономленные средства будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

В клубе сообщили, что эта новость стала для них сюрпризом. "Мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее", - сообщили в пресс-службе клуба.

"Адмирал" существует с 2013 года и за семь проведенных сезонов в КХЛ три раза завоевывал право выступить в плей-офф. В минувшем сезоне команда сыграла неудачно, однако уже начала подготовку к новому сезону, объявив о назначении на пост главного тренера Леонида Тамбиева.