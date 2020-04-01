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01.04.2020 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике

Текст: Артем Красиков

В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Инцидент произошел 1 апреля в восьми километрах от города Алдан.

"Клиентов перевели на резервный канал связи. Работы по восстановлению будут идти безостановочно до полного устранения повреждения", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что из-за ЧП, жители оказались в затруднении в непростое время, когда многие горожане работают дистанционно. Без связи остались организации и экстренные службы.

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