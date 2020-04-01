В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике

В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел 1 апреля в восьми километрах от города Алдан.

"Клиентов перевели на резервный канал связи. Работы по восстановлению будут идти безостановочно до полного устранения повреждения", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что из-за ЧП, жители оказались в затруднении в непростое время, когда многие горожане работают дистанционно. Без связи остались организации и экстренные службы.