В Забайкалье школьница сшила 100 масок для волонтеров

13-летняя Лиза Лунина из Забайкалья первой откликнулась на призыв регионального отделения ОНФ помочь волонтерам со средствами защиты и сшила для них сотню масок.

Лиза рассказала "РГ", что идею ей подсказала учительница. Девочке предложение понравилось: она хотела быть полезной, внести какой-то свой вклад в то, что бы эпидемия как можно быстрее закончилась.

- В первый раз за швейную машинку я села лет в шесть, шить меня учила мама, так что это оказалось несложно. У меня есть специальная выкройка, было 20 метров марли. Я вырезаю два кусочка ткани, вовнутрь вкладываю марлю в шесть слоев, подворачиваю ее, прострачиваю, пришиваю резинки. Маска готова. В длину она 17-20 сантиметров, в ширину - 10. На одну маску уходит примерно пять минут, - объяснила девочка.

На пошив 100 масок у Лизы ушло четыре дня, каждый день школьница работала примерно по полтора часа. По словам девочки, она готова шить маски и дальше. Часть ткани ей даст учительница, которая связывается с волонтерами, а марлю они с мамой купят.

Как рассказывает руководитель исполнительного комитета ОНФ в Забайкальском крае Виктория Попова, штаб ОНФ, волонтеры которого помогают находящимся в самоизоляции пожилым людям, заработал в регионе 10 дней назад.

- Сейчас в штабе 300 ребят, волонтерские отделения открыты во всех районах края. Мы работаем вместе с управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. Ребят инструктируют, обучают основам безопасности. Но проблема в том, что в регионе нет масок - обязательного средства защиты для добровольцев в этой ситуации. За помощью мы обратились в школы, студенческие отряды, и первой на нашу просьбу откликнулась Лиза, - рассказала Виктория.

Сама Лиза говорит, что уже видела свои маски на волонтерах. Подойти и что-то сказать девочка не решилась, но, говорит она, было приятно, "подумала, что не зря потратила время".