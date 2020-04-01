Новости

13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса 09:14
В Хабаровском крае выявился новый зараженный коронавирусом 09:08
Дизайн нового Nissan X-Trail раскрыли патентные изображения 09:03
"Херсонес" возглавил список самых нескучных музеев России 08:58
Только в одном штате США не обнаружили COVID-19 08:58
Житель Магнитогорска оштрафован за сообщение о запрете покидать город 08:57
На Камчатке ввели режим полной самоизоляции 08:56
Источник: "Уфа" сообщила футболистам о самоизоляции до 30 мая 08:55
В Приморье поступили 800 тысяч защитных масок 08:51
Медики рассказали, что добавить в еду, чтобы снизить сахар в крови 08:50
Как сенатор США мог использовать инсайд о пандемии для сброса акций 08:47
Корты US Open превратятся в больницу под открытым небом 08:45
В Японии коронавирус обнаружен у восьми американских солдат 08:30
Глава CDC: В четверти случаев заболевание COVID-19 протекает без симптомов 08:30
В Забайкалье школьница сшила 100 масок для волонтеров 08:19
Бывший президент "Марселя" умер от коронавируса 08:17
Капитан авианосца "Теодор Рузвельт" призвал руководство ВМС спасти моряков 08:14
Коронавирус в США опустошил стратегический запас защитных средств 08:06
В Дагестане из-за коронавируса введен режим самоизоляции 08:02
Электрический кроссовер Genesis: фото прототипа и дата выхода 08:01
В Омске зафиксировано пять новых случаев коронавируса 07:58
Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний британец 07:53
Коронавирус нашли у домашнего кота в Гонконге 07:40
Губернатор Хабаровского края объявил о режиме самоизоляции в регионе 07:37
На футбольных стадионах в Бразилии появились полевые госпитали 07:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 08:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье школьница сшила 100 масок для волонтеров

Текст: Анна Бондаренко

13-летняя Лиза Лунина из Забайкалья первой откликнулась на призыв регионального отделения ОНФ помочь волонтерам со средствами защиты и сшила для них сотню масок.

Лиза рассказала "РГ", что идею ей подсказала учительница. Девочке предложение понравилось: она хотела быть полезной, внести какой-то свой вклад в то, что бы эпидемия как можно быстрее закончилась.

Фото: Пресс-служба Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий
В ямальском колледже начали шить защитные маски

- В первый раз за швейную машинку я села лет в шесть, шить меня учила мама, так что это оказалось несложно. У меня есть специальная выкройка, было 20 метров марли. Я вырезаю два кусочка ткани, вовнутрь вкладываю марлю в шесть слоев, подворачиваю ее, прострачиваю, пришиваю резинки. Маска готова. В длину она 17-20 сантиметров, в ширину - 10. На одну маску уходит примерно пять минут, - объяснила девочка.

На пошив 100 масок у Лизы ушло четыре дня, каждый день школьница работала примерно по полтора часа. По словам девочки, она готова шить маски и дальше. Часть ткани ей даст учительница, которая связывается с волонтерами, а марлю они с мамой купят.

Как рассказывает руководитель исполнительного комитета ОНФ в Забайкальском крае Виктория Попова, штаб ОНФ, волонтеры которого помогают находящимся в самоизоляции пожилым людям, заработал в регионе 10 дней назад.

- Сейчас в штабе 300 ребят, волонтерские отделения открыты во всех районах края. Мы работаем вместе с управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. Ребят инструктируют, обучают основам безопасности. Но проблема в том, что в регионе нет масок - обязательного средства защиты для добровольцев в этой ситуации. За помощью мы обратились в школы, студенческие отряды, и первой на нашу просьбу откликнулась Лиза, - рассказала Виктория.

Сама Лиза говорит, что уже видела свои маски на волонтерах. Подойти и что-то сказать девочка не решилась, но, говорит она, было приятно, "подумала, что не зря потратила время".

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции