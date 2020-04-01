Во Владивосток из Москвы приехали граждане КНР для эвакуации на родину

В среду утром в аэропорту Владивосток приземлился самолет, на котором прибыла группа граждан КНР, сообщило правительство Приморского края.

Как рассказали в Агентстве международного сотрудничества края, они отправятся в Уссурийск, затем проследуют к пункту пропуска Пограничный, откуда будут эвакуированы на родину.

Прилет граждан КНР вызвал обсуждение в социальных сетях в основном из-за внешнего вида: китайцы были в защитных костюмах, масках, очках.

Как отмечают власти, после улучшения эпидемиологической ситуации в Китае, многие его граждане, находившиеся в странах, где эпидемия продолжается, стараются вернуться обратно. Завозные случаи заражения коронавирусной инфекцией уже стали главной угрозой для крупных городов как Пекин и Шанхай. Их эвакуация на родину идет ежедневно.