Во Владивостоке санаторий превратили в обсерватор

Во Владивостоке определили объект для людей, вернувшихся из-за рубежа и не имеющих возможности для изолированного проживания. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Санаторий "Сахарный ключ" оборудовали в соответствии с рекомендациями для подобного рода учреждений, предназначенных для прибывающих из эпидемически неблагоприятной территории.

Здесь на 14-дневный карантин могут быть помещены только здоровые люди, имеющие специальное предписание Роспотребнадзора. Те, у кого есть подозрения на заболевание, отправляют в стационары лечебных учреждений.

Справка "РГ"

В настоящее время коронавирус подтвержден у четырех жителей Приморья. С 31 марта в крае ужесточен режим самоизоляции граждан.