Четверых нижегородцев задержали по подозрению в убийстве из-за долга

В Нижегородской области задержано четверо подозреваемых в убийстве 42-летнего мужчины: по предварительной версии, причиной преступления стал крупный денежный долг. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В декабре прошлого года в полицию с заявлением об исчезновении сына обратилась женщина. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство".

Расследование дела привело к четверым подозреваемым в возрасте 25- 27 лет. По версии следствия, преступление было совершено 29 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде. Подозреваемые убили мужчину из-за финансовых разногласий, затем вывезли его тело и закопали в лесополосе неподалеку от Дзержинска. Тело было найдено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В феврале-марте всех четверых задержали и предъявили обвинение по пункту "ж" части второй статьи 105 УК РФ - "Убийство, совершенное группой лиц". Один из них признал вину в содеянном. По предварительной информации, погибший был должен обвиняемым 80 миллионов рублей.

Трое обвиняемых заключены под стражу решением суда. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аналогичной мере пресечения в отношении четвертого мужчины. Расследование продолжается.