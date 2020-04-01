Футбольный клуб "Крылья Советов" может быть ликвидирован

Футбольный клуб "Крылья Советов" из Самары может быть ликвидирован из-за неудовлетворительных финансовых результатов.

Как сообщает портал 63.ru, Счетная палата Самарской области проверила финансовое состояние "Крыльев Советов" и выяснила, что несмотря на финансирование из бюджета области, клуб не добивается положительных результатов.

"Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут", - сообщили аудиторы.

У клуба также есть и долги, которые превышают стоимость имущества "Крыльев Советов". "Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба", - говорится в сообщении.

Результаты команды при этом нельзя назвать успешными. В нынешнем сезоне команда Миодрага Божовича находится на 15-м месте после 22-х туров. Наставник самарцев заявил, что не верит в то, что в регионе все же решатся на ликвидацию клуба.

" Я этого не боюсь и уверен, что "Крылья" будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили, - сказал Божович. - Самара любит "Крылья Советов", и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба".