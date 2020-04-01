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01.04.2020 00:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасные фейки

Генпрокуратура потребовала удалить из соцсетей угрозы больным коронавирусом
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8123)
Генеральная прокуратура признала экстремистскими высказывания одного из пользователей "ВКонтакте", который написал о необходимости ликвидации больных коронавирусом.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой Пензенской области во время мониторинга соцсети "ВКонтакте" на странице одного из пензенских сообществ был обнаружен комментарий с признаками экстремизма. Один из пользователей, обсуждая ситуацию с пандемией, написал буквально следующее: "Что на них смотреть нужно этих больных не медленно ликвидировать и закрыть область въезд и выезд запретить..." (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фото: Сергей Куксин
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Согласно исследованию специалиста ЭКЦ УМВД России по Пензенской области в комментарии имеются высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусной инфекцией. Выводы экспертов и сам материал был направлен в Генеральную прокуратуру. Как заявили в надзорном ведомстве после исследования, "в указанном материале содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В этой связи Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к этому материалу, а в случае переноса аналогичного материала на другие интернет-ресурсы также ограничить доступ и к ним.

Кроме того, прокуратура Пензенской области направила материалы проверки в УФСБ России по Пензенской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Кроме того, Генпрокуратура продолжает в ежедневном режиме мониторить интернет на предмет размещения новых фейков о пандемии коронавируса. Так, за последние дни Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к материалам, размещенным на YouTube и опубликованным в "ВКонтакте", Twitter, Facebook, а также в сетевых изданиях.

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