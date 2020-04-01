Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе

Генпрокуратура продолжает в ежедневном режиме мониторить Интернет на предмет новых коронавирусных фейков. После выявления очередной недостоверной информации о пандемии надзорное ведомство принимает меры по ограничению к ней доступа и направляет соответствующие требования в Роскомнадзор.

В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, на одном из информационных порталов была выявлена статья под названием "Пермские инсайды: из-за коронавируса - межнациональные стычки". В материале рассказывалось о якобы наличии на территории Пермского края межнациональных конфликтов из-за коронавируса, а также об изгнании с помощью силовиков приезжих бизнесменов. При этом, по данным прокуроров Коми-Пермяцкого округа, а также начальника МО МВД России "Кудымкарский", сообщений о противоправных действиях в отношении иностранных граждан не зарегистрировано, а какие-либо межнациональные стычки на территории округа отсутствуют.

Кроме того, на видеосервисе YouTube прокурорами был выявлен видеоролик под названием "Что готовится в Москве?", в котором утверждалось, что в настоящее время физически уничтожен ряд высокопоставленных российских чиновников, а пандемия коронавирусной инфекции используется для "узурпации власти заинтересованными "олигархическими структурами" и уничтожения неугодных лиц".

Также прокуроры на информационном портале "Сибирь. Реалии" обнаружили статью под названием "Губернатор ограничил выезд из городов", согласно которой "мэрия Красноярска после распоряжения губернатора приготовилась перекрыть въезды в город бетонными блоками из-за коронавируса... на перекрытие до конца 2020 года дороги бюджет города потратит около 3 миллионов рублей...".

Кроме того, похожие материалы был размещены на одной из страниц "ВКонтакте" и на Facebook, где также говорилось, что "Красноярский край стал первым российским регионом, в котором ограничили передвижение жителей и перекрыли въезды бетонными блоками". Аналогичная статья была размещена. Однако как официально заявили в администрации губернатора Красноярского края, распоряжение о перекрытии выездов из муниципальных образований края губернатором не давалось и никакие бетонные блоки не размещались. Таким образом, как подчеркнули в Генпрокуратуре, на всех перечисленных интернет-ресурсах была размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.