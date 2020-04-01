Родители и учителя с равной тревогой ожидают окончания затянувшихся каникул и начала дистанционного обучения. Сами школьники, которым предстоит учиться по электронным учебникам и получать реальные оценки в виртуальной реальности, расстраиваются меньше всего. Кажется, современные дети с пеленок были готовы к тому, чтобы не выпускать гаджеты из рук даже во время уроков.

Пензенские школьники ушли на каникулы 17 марта, поэтому у них было время, чтобы подготовиться к дистанционному обучению и изучить опыт других регионов, прежде всего Москвы. Пока дети отдыхали, учителя проходили вебинары и адаптировали планы уроков к новому формату.

Посреди беспечных каникул все чаще звучали их настораживающие вопросы по вайберу: "Есть ли у ребенка личный компьютер или ноутбук? Проведен ли в квартиру кабельный интернет? Какие навыки владения компьютером у первоклассника?".

Признаться, меньше всего напрягал последний вопрос. Мой младший сын ходит в начальную школу, но уже помогает мне устанавливать антивирусную программу и сам пытается программировать, самостоятельно находя мастер-классы в интернете. Но как маму двоих школьников меня больше волнует, как организовать им равный доступ к дистанционному обучению в домашних условиях. Не покупать же каждому персональный компьютер? И что делать, если в доме три ученика или больше?

Как пояснили в региональном министерстве образования, общих требований к формату дистанционного обучения нет. На местах понимают, что нельзя грести всех под одну гребенку и рассылать инструкции. Задача учителя - найти личный подход к каждому с учетом имеющихся возможностей. Урок - дело творческое, даже если он виртуальный. Поэтому каждый учитель сам выбирает удобную форму взаимодействия с учениками. Главное, чтобы учебный материал был освоен и в электронных дневниках стояли оценки.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков теперь сам вызывает директоров городских школ по скайпу и проводит педсоветы по видеоконференц-связи. А вот в сельские школы приходится звонить по телефону, кое-где в районах до сих пор принимают факсы или записывают сообщения под диктовку. Все зависит от провайдера.

Для пензенских старшеклассников оказался востребован формат видеоконференций в доступных приложениях. Правда, бесплатно время и трафик очень ограничены. Так, при подключении до десяти человек платформа работает только 30 минут. А это значит, что уроки станут короче, а класс придется поделить на подгруппы.

В начальных классах от онлайн-общения в реальном времени решили отказаться полностью. Уследить за 30-ю учениками в классе учителю непросто, а что делать, если один отвлекся и исчез с экрана? Поэтому большинство учителей начальных классов взяли за основу известные обучающие платформы, благо многие из них открыли бесплатный контент и стали по-настоящему доступными. Правда, повышенный трафик и здесь заставил резко снизить качество и скорость сигнала. В итоге некоторые ответы в тестах не засчитываются, а значит, итоговая оценка не вызывает доверия.

Особые вопросы возникают к провайдерам. Нельзя ли ввести льготные тарифы на время дистанционного обучения для семей с детьми? Нагрузка на выделенные линии увеличилась в разы, они часто не отвечают возросшим требованиям - что делается для улучшения ситуации? Пока эти вопросы остаются без ответов.

От родителей тоже потребуется больше сил и времени на уроки, ведь теперь вся работа превратилась в домашнюю. После первых пробных занятий стало ясно, что старший школьник в нашей семье займет компьютер - только он подходит для проведения видеоконференций, а младший в это время может читать книги, рисовать, даже петь, потому что старший сидит в наушниках. Свои же задания третьеклассник будет выполнять в течение дня, когда папа отдыхает, за рабочим ноутбуком или со своего смартфона. Автоматически работоспособность каждого ученика на онлайн-платформах отображается на сайте у учителя. Поэтому иногда от нее в общий чат прилетают сообщения: "Полина ни разу не садилась за компьютер, а Вася - молодец, выполнил все доступные карточки по математике, поэтому досрочно может получить за четверть пятерку".

- Нужно понимать, что это вынужденная мера, - говорит Александр Воронков. - Мы должны задействовать все имеющиеся ресурсы. Издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. У школ есть выходы на электронную платформу "Российская электронная школа", "Учи.ру", "Решу ВПР". Для выпускных классов обучение фактически не прекращалось. Для 16,5 тысячи выпускников школ организованы дистанционные консультации по подготовке к ГИА и ЕГЭ.

Государственную итоговую аттестацию пока отложили только до начала июня. А значит, готовимся к сдаче экзаменов.

Кстати

С 23 марта все колледжи Пензенской области вслед за вузами перешли на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Для организации обучения применяются электронные образовательные платформы, ресурсы со свободным онлайн-доступом к учебникам и заданиям, электронной библиотеки для вузов. Способ организации обучения каждое образовательное учреждение выбирает самостоятельно, в зависимости от своих возможностей.

В Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса применяют образовательную электронную платформу с 2013 года. В Пензенском колледже транспортных технологий используют созданный в 2016 году учебно-образовательный портал. В Пензенском социально-педагогическом колледже и Кузнецком колледже электронной техники активно используется платформа "Moodle", а в ИТ-колледже разработан собственный портал дистанционного обучения. Также используются возможности социальных сетей и skype-общения, создаются рабочие группы в мессенджерах, а часть информации передается по электронной почте.

Контакт

"Горячая линия" по координации и поддержке образовательных организаций по дистанционному обучению: 8(495)984-89-19.

"Горячая линия" по методической поддержке учителей и родителей по организации дистанционного обучения: 8 (800)200-91-85.

А как у соседей?

В самарских школах пока только решают, как выстроить процесс дистанционного обучения школьников. Опыт в предыдущий двухнедельный карантин по гриппу в феврале показал, что дистанционное обучение по сути является самостоятельным. Весь классный и домашний материал школьники были вынуждены разбирать с родителями. Некоторые прогрессивные педагоги принимали "зачеты" по мессенджерам - родители высылали им видеозаписи с устными ответами детей.

Теперь стало понятно: если карантин затянется, потребуются новые формы работы учителя с учениками. В некоторых школах уже начали пользоваться Яндекс-учебником. Это сервис для учителей начальных классов, в котором собрано более 45 тысяч уникальных заданий по русскому языку и математике с автоматической мгновенной проверкой ответов и их анализом для педагога. В Яндекс.Учебнике учитель может создавать уроки как для всего класса, так и для конкретного ребенка. Он доступен на любом устройстве: настольном компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне.

- Мы только учимся работать в формате дистанционного обучения, поэтому приходится все возникающие проблемы решать на ходу, - говорит Владимир Кильдюшкин, директор образовательного центра "Южный город" в Самарской области. - Анализ недели дистанционной работы показал, что только 40 процентов учащихся выполняют все задания: одним не хватает самоорганизации, другим - технической оснащенности, не у всех детей дома есть компьютер. Поэтому мы и для них должны придумать варианты обучения без посещения школы, сделать подход к обучению дифференцированным.

Кстати, электронный школьный журнал позволяет делать вложения в виде видеоуроков и дополнительного учебного материала. Но не все готовы к работе в таком формате.

Хотя некоторые учителя начали записывать видеоуроки в пустом классе и выкладывать их на ютуб-канале школы. Сначала лекции идут в прямом эфире с возможностью задавать вопросы педагогу, а потом запись урока сохраняется в открытом доступе.

Подготовила Ольга Дмитриенко, Самара