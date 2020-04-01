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01.04.2020 23:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Как хорошо, что есть вы!"

Журналист "РГ" записалась в волонтеры
Текст: Олеся Нематова ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Фронт работы у волонтеров большой, и с каждым днем увеличивается. Двадцать четыре часа в сутки активисты оказывают медицинскую, социальную, информационную и консультационную поддержку, привозят продукты людям, которые попали в зону риска и не выходят из дома.
Волонтер приобретает товары по заявке горожан, находящихся на самоизоляции. Фото: Олеся Нематова Волонтер приобретает товары по заявке горожан, находящихся на самоизоляции. Фото: Олеся Нематова
Волонтер приобретает товары по заявке горожан, находящихся на самоизоляции. Фото: Олеся Нематова

...Буквально на пороге здания, где расположен кол-центр, группа волонтеров готовилась выехать на вызов. Трое молодых мужчин в масках, перчатках и синих куртках (обязательная форма) бурно обсуждали, где можно купить яблочный уксус, сделанный в Стерлитамаке.

- Я знаю! - вступила я в разговор.

- Час назад поступил заказ от 73-летней Валентины Ивановны - она просит именно этот уксус, еду и таблетки.

Изучаю список заказа: два кефира определенной марки, две буханки бородинского хлеба, яблочный уксус из Стерлитамака, валидол. Еще нужно вынести мусор. Ничего сверхъестественного. Но вот производитель кефира в близлежащий магазин не поставляет. Ищем в других торговых точках. Спрашиваю: "Неужели нельзя взять кефир иной марки?"

Фото: Сергей Николаев
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- Люди и так сейчас волнуются, нервничают, поэтому нужно сделать все, чтобы нашей помощью они остались довольны, - объясняет волонтер Руслан.

Едем дальше. По дороге мои временные коллеги рассказывают о своей работе. К примеру, передвигаются они исключительно по двое, чтобы в случае чего друг друга защитить. Большинство ездит на машинах - кто на собственных, кто на автомобилях автодилеров и автошкол: они предоставили свой транспорт, чтобы помощь населению оказывалась моментально. Заявки принимают от всех обратившихся. За одну смену - а в сутках их три - поступает более 800 звонков, но сейчас будет еще больше. Схема простая - в кол-центр на единый номер: 8-800-2018-903 звонят люди и говорят, что им необходимо купить. Операторы передают заказ руководителю волонтерской группы, и он направляет ребят на вызов. Общественники покупают за свои деньги, а затем заказчики оплачивают доставленный товар по чеку. Поэтому всегда заранее заботимся о сдаче и наличных деньгах.

Во втором магазине нам повезло: покупаем нужный кефир. Теперь можно ехать к заказчику.

Лифта в доме не было. Пришлось подниматься на пятый этаж пешком. Звоним в дверь и ставим пакеты перед квартирой, а сами спускаемся на один лестничный пролет вниз. Через несколько минут выходит бабушка. Она проверяет продукты, изучает чеки.

- Спасибо огромное. Вы меня выручили! Вот деньги, - заказчица кладет купюру на пакет и отходит - передавать деньги из рук в руки категорически запрещено. Мы вновь поднимаемся и забираем деньги.

Фото: Александр Погожев / ТАСС
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- Сдачу можно перевести через онлайн-банк? - интересуется Руслан.

- Конечно. Я современная. Интернетом пользуюсь, - смеется Валентина Ивановна. - Про вас тоже в Сети узнала.

Нам еще нужно выбросить мусор. Процедура безопасности повторяется вновь: мы отходим на полтора метра, а женщина ставит пакет на пол и уходит.

Прощаемся с Валентиной Ивановной уже как со старой знакомой.

- Неделю не выхожу из дома. Боюсь инфекции, - говорит она. - До этого помогала племянница, но она уехала с семьей в деревню. Как хорошо, что есть вы!

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