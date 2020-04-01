На Вятке введут именные сертификаты дополнительного образования детей

В этом году более 14,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов будет направлено на внедрение в регионе целевой модели развития системы дополнительного образования (ЦМРСДО) детей. Такие модели уже внедрены и успешно действуют в ряде субъектов РФ. Суть ее в том, чтобы сделать посещение детьми различных кружков и секций оптимальным и по возможности бесплатным.

Каждый житель региона в возрасте от пяти до 18 лет сможет получить сертификат и выбрать для своего обучения муниципальную или государственную организацию дополнительного образования. Такие сертификаты будут учитывать все дополнительные общеобразовательные программы, которые реализуются на территории региона.

Статус персонифицированного финансирования дополнительного образования, который присвоят сертификату, позволит семье оплачивать услуги и частных организаций. Сертификат будет действителен для общеразвивающих программ, с которыми чаще всего работают частные детские центры. Они могут включаться в эту систему при соблюдении условий, которые пропишут в правилах персонифицированного финансирования. В частности, необходима лицензия на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, одобренных экспертами.

Внедрением ЦМРСДО в Кировской области будет заниматься региональный модельный центр, созданный на базе Дворца творчества - Мемориала. Как рассказала "РГ" его директор Жанна Родыгина, новая система будет способствовать развитию дополнительного образования за счет средств государства и экономить семейный бюджет.

Сертификат предоставляет доступ к персональному счету, средства с которого направят на оплату заключаемых договоров об обучении. Учет сертификатов и список организаций, в которых сможет заниматься ребенок, будет вести специальная информационная платформа.

Для получения сертификата, который сохранится за ребенком до его совершеннолетия, родителям необходимо написать заявление, приложив подтверждающие документы (свидетельство о рождении и регистрацию на территории муниципального образования).

Родители в специальной программе -навигаторе сами выбирают образовательную программу, которых может быть несколько.

В текущем году планируется вовлечь в ЦМРСДО половину муниципальных образований области, а к 2024-му новая система должна работать по всему региону. При этом в муниципальных и государственных учреждениях дополнительного образования останутся и продолжат работать кружки по программам, значимым для развития конкретной территории и финансируемые за счет средств местных бюджетов.

Поскольку стоимость услуг дополнительного образования на разных территориях разная, каждый муниципалитет рассчитает номинал сертификата самостоятельно. Эта сумма будет выделяться на год.

Как считают опрошенные "РГ" руководители частных детских центров, идея хорошая: сегодня далеко не все родители могут позволить платную образовательную услугу для своего ребенка.

Комментарий

Ольга Рысева, министр образования Кировской области:

- Сертификат дает возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться ребенок. За счет средств сертификата будут оплачиваться занятия в кружках и секциях, если ребенок будет заниматься в официально одобренной организации. Введение системы сертификатов персонифицированного финансирования и появление на образовательном рынке новых участников позволит создать конкурентную среду, а значит, повысить качество самого дополнительного образования.