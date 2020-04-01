Ученики школ Удмуртии уже приступили к занятиям, в Нижегородской области они начнутся с 6 апреля, а в Кировской - с 13-го. Абсолютное большинство ребят учатся (будут учиться), не выходя из дома.

79 процентов нижегородских школьников после весенних каникул перейдут на дистанционное обучение, еще 19 процентов будут учиться по смешанной форме. И только для двух процентов детей уроки продлятся в прежнем формате.

- Смешанная форма предполагает как работу с цифровыми платформами, так и получение заданий и материалов непосредственно от учителя, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Во всех школах была проанализирована возможность дистанционного обучения. Для каждого класса разрабатывался свой вариант реализации образовательных программ, при необходимости составляются индивидуальные учебные планы.

Два процента детей, которые продолжат занятия в очной форме, - это в основном обучающиеся сельских малокомплектных школ и школ-интернатов. Массовый переход на дистанционное обучение стал вызовом и для системы образования в целом, и для педагогов, учеников и их родителей в частности.

На недавнем родительском собрании онлайн руководитель департамента образования Нижнего Новгорода Елена Платонова рассказала, к чему нужно быть готовым родителям. По ее словам, изменений немало: другими стали расписания занятий, структура уроков, их длительность и содержание, формы оценок и аттестация. Она также заверила, что сейчас чиновники и педагоги делают все возможное, чтобы учеба не продлилась в летние каникулы. У каждой школы будет свой график проведения всероссийских проверочных работ, предварительно в мае.

Что требуется от родителей? Глава департамента образования заявила, что главное - организовать удобное рабочее место, обговорить с ребенком время учебы и отдыха. И, конечно, все контролировать.

В школьном чате уже прошли опросы на тему оснащенности семей техникой для дистанционного обучения. Телефоны не подходят: минимум нужны планшеты, а лучше компьютеры. Хорошо бы иметь микрофон и наушники - чтобы не мешать другим членам семьи, работающим или обучающимся дистанционно. Нужен хороший интернет, позволяющий смотреть видео.

Из вопросов в чате стало понятно, что и других проблем не избежать. Так что очень пригодилась бы оперативно разработанная программа обеспечения школьников гаджетами. А еще - специальные тарифы от провайдеров, разработанные под нужды семей, которым придется выложить не одну сотню рублей, чтобы ребенок мог смотреть уроки и общаться с учителем.

Пригодились бы уроки компьютерной грамотности для родителей, знающих компьютер на уровне интернет-браузера, пасьянса "Косынка" и Microsoft Word. Да и для некоторых учителей они не помешали бы.

На вопрос про отсутствие в семье технических возможностей организовать дистанционное обучение Елена Платонова ответила, что педагоги подстроятся под имеющиеся условия. Если нужно - применят смешанную форма обучения, когда ребенок будет приходить для индивидуальных консультаций в школу.

Кстати

Корреспондент "РГ" полюбопытствовал, сколько стоит простенький подержанный ноутбук. Работающий весьма средний девайс в Нижнем Новгороде можно взять за 5 тысяч. Конечно, без гарантии, что он не сломается на следующий день. Новый в интернет-магазине предлагают за 15,8 тысячи. Каждый ли семейный бюджет потянет переход на дистанционное обучение?