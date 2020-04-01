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01.04.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские министры помогают пережить самоизоляцию

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Нелегко находиться в замкнутом пространстве, оторванной от привычных забот и маршрутов. Переделав все домашние дела, начинаешь искать советы на стороне - в интернете. Я нашла их у наших министров - федеральных и региональных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

11-й день самоизоляции.

Коллега прислала мне любопытную ссылку - на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики были опубликованы советы людям, вынужденным сидеть дома из-за коронавируса.

А ведь режим самоизоляции - отличная возможность практически для каждого ведомства стать ближе к гражданам, подумала я. Пустить в виртуальные туры по обычно закрытым от посторонних глаз помещениям, запустить различный интерактив, рассказать, как самоизолировались их сотрудники. В общем, показать хороший пример.

И я отправилась изучать официальные сайты в поисках того, как отреагировали на карантин различные структуры.

Минвостокразвития России составило неплохой список литературы о Дальнем Востоке и Арктике. Глава ведомства Александр Козлов посоветовал взяться на изучение трудов и биографии Геннадия Невельского - русского адмирала и основателя Николаевска-на-Амуре. Первый замминистра Сергей Тырцев напомнил про классику - приключенческие повести Владимира Арсеньева про нанайского охотника Дерсу Узала. Подборка получилась разноплановая и познавательная. Вряд ли хватит 14 дней карантина, чтобы перечитать весь список. Но узнать много интересного - можно.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Тему Арктики подхватило Минприроды. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" - специалисты по изоляции. Они живут вдали от внешнего мира с июня по октябрь. Есть и более продвинутые - те, кто рискует остаться там на зимовку.

Оказалось, что общие принципы уединения на Крайнем Севере и в среднестатистическом российском городе схожи. Физическая активность, учет интересов всех, кто делит с тобой самоизоляцию, грамотный запас продуктов и режим дня. Все это поможет выжить как в Арктике, так и дома с семьей.

Министерство спорта РФ по случаю карантина запустило акцию, призванную поддержать домашние тренировки. По хэштегам в Instagram в числе наиболее популярных публикаций мне удалось найти советы члена сборной России по дзюдо Андрея Мартиросова, челлендж с призами от федерации мотоциклетного спорта России, подборки от фитнес-клубов.

Личный пример по тренировкам в самоизоляции подал и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, показав, как занимается спортом дома его семья. Не остался в стороне и глава омского ведомства Дмитрий Крикорьянц, показав свою домашнюю тренировку на велотренажере, а затем на гимнастическом коврике в компании котенка и собаки.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своем telegram-канале поддержал тему физической нагрузки на карантине и написал несколько советов, как наполнить свой день движением. Среди них - активные перерывы на "планку", растяжку, танцы с детьми.

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"Больше стойте, а не сидите, - советует замминистра. - В идеале, нужно прерывать сидение каждые 30 минут, чтобы немного постоять. Всегда можно постараться заменить сидячие активности какими-то более удачными, во время которых можно постоять. Это может быть даже чтение или игры".

Вот сколько интересного мне удалось найти. Но пока личный пример чиновников, а также их советы по карантину - скорее, исключение, нежели правило. А жаль.

Все страницы дневника читайте здесь.

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