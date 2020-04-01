Почему на ажиотажный спрос магазины не отреагировали ростом цен? Стоит ли запасать продукты длительного хранения, опасаясь, что их постигнет участь медицинских масок, которые, многократно вздорожав, быстро исчезли с аптечных прилавков? Будет ли государство вмешиваться в рынок лекарств и товаров первой необходимости в условиях "особого" времени?

В Самарской области почти все ретейлеры имеют распределительные склады, что позволило оперативно решить проблему с ажиотажным спросом на продукты Фото: Георгий Субботин/РГ

О проблемах экономических "вирусов" и многом другом "РГ" рассказал руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак.

Не знаю почему, но именно гречка всякий раз становится мерилом продуктового благополучия. Может, потому, что крупа эта долго хранится и вредители ее не едят. Но так или иначе, а гречку вместе с сахаром и "белизной" смели буквально за первый день потребительского бума. Представители торговых сетей сообщили, что за неделю был продан трехмесячный запас. Как ФАС контролирует ситуацию на продуктовом рынке?

Леонид Пак: Ситуация в Самарской области стабилизировалась, в торговых сетях есть практически все продукты - от дешевых круп до дорогих деликатесов. Привычные акции со скидками работают. Территориальные органы ФАС России усилили работу по мониторингу цен на социально значимые продукты и товары.

Особое внимание уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов. Территориальные управления осуществляют ежедневный (в том числе в выходные дни) мониторинг цен на указанные продукты. В некоторых магазинах наблюдается повышенный спрос на отдельные товары и продукты питания. Однако товары имеются в наличии на складах, и торговые сети принимают все меры по их оперативной выкладке.

Самарская область находится в удобном географическом положении, почти все ретейлеры имеют на нашей территории распределительные склады, что позволило очень оперативно решить проблему. Даже с учетом повышенного спроса запасов хватит минимум на два месяца.

Люди боялись не только дефицита тех или иных продуктов, но и роста цен на них после возвращения на прилавки. Все оглядываются на доллар...

Леонид Пак: Как показывает наш мониторинг, почти все продукты сохранили свои прежние цены. Только на отдельные позиции наблюдается повышение цен. И ретейлеры заявляют, что не намерены их повышать. Однако это, конечно, не касается небольших торговых павильонов и торговых точек индивидуальных предпринимателей. Они продали свои запасы продуктов по старым закупочным ценам, а приобретают уже по новым. Поэтому у них наблюдается некоторое повышение цен, но незначительное. Ведь небольшим магазинам сложно держать цены, обороты не те.

К эпидемиологическому кризису добавился экономический. Падение рубля уже привело к тому, что в Самарской области скупили почти все иномарки, ВАЗ тоже поднял цены. Еще застройщики обещают рост цен на новое жилье на 10-20 процентов. Нет ли тут сговора? А по каким группам непродовольственных товаров и услуг вы наблюдаете рост?

Леонид Пак: В настоящее время на рынке происходят разные, порой не запланированные процессы. Например, цены на услуги снижаются. Объявляют множество акций в фитнес-центрах, салонах красоты и так далее. Одно дело - планы, а другое - их реализация. Можно написать в объявлении: "Продаю пирожки по три миллиона", но продать нельзя. То же и со строителями, которые год назад хотели повысить цены, но не особо это получилось, реальный спрос и рынок диктуют свои условия. Область уже сегодня не может построить тот объем жилья, который планирует федеральный центр, поэтому плановые показатели придется корректировать.

Что же касается цен на непродовольственном рынке, то главная задача ФАС - наблюдать, а не осуществлять проверки. На рынках непродовольственных товаров, как правило, нет монополии. ФАС вмешивается в ситуацию, когда есть признаки ценового сговора или случаи согласованных действий. Например, когда первый ретейлер объявляет о повышении цен на сырье, товары или услуги, а второй и третий подхватывают его действия и также экономически необоснованно повышают цены.

В адрес управления поступает 2-3 жалобы в день по части повышения цен на продукты и возможный сговор участников рынка. Все обращения рассматриваются ведомством, и в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства мы принимаем меры.

На протяжении всего сложного времени работает "горячая линия". Задача ее сотрудников - получение оперативной информации о фактах расхождения ценовых значений на продовольственные товары. Все обращения об изменении цен рассматриваются ведомством, и в случае выявления антиконкурентного поведения участников рынка антимонопольная служба принимает меры.

ФАС России отчиталась на днях, что в 15 регионах страны цены на медицинские маски, ставшие в эпидемию самым большим дефицитом, пошли вниз. По Самарской области такого не скажешь, масок просто нет - ни дорогих, ни доступных.

Леонид Пак: Есть Указ Президента, который позволяет субъектам Федерации вводить госрегулирование на жизненно важные медицинские препараты, но маски к ним не относятся. А спекуляция, которую преследовали во времена СССР, сегодня не является нарушением, а скорее вопросом социальной ответственности.

В то же время в рамках общей работы Правительства Российской Федерации антимонопольная служба принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации с медицинскими масками. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства со стороны производителей и аптек - скажем, маски одномоментно одинаково выросли в цене - будут применяться меры. Но в Самарской области масок действительно нет. Стоит ли этому удивляться, если Китай, который шил маски половине мира, сам в период эпидемии испытал их острейший дефицит. В лечебных учреждениях ситуация с масками нормальная. В условиях дефицита можно изготовить самим обычную трехслойную маску из марли и ваты.

Даны ли ФАС особые полномочия в наказании нарушителей на период пандемии?

Леонид Пак: Нет. Выход из кризиса состоит в кооперации и сотрудничестве, а не в конкуренции между государством, бизнесом и гражданами. В то же время в связи с особыми условиями, согласно 93-й статье 44 ФЗ, допускается возможность закупок у одного поставщика в случае чрезвычайных ситуаций и налаживания производства жизненно важной продукции для скорейшего выхода из ЧП.

Условие одно - обоснованная начальная цена. Так, к примеру, есть небольшие организации, в том числе малого предпринимательства, способные наладить производство тех же масок.

Острая тема - цены на бензин, от которого зависит и стоимость других товаров и услуг. Автомобилисты утверждают, что они продолжают расти на фоне небывалого падения цен на нефть на мировом рынке. Кто ведет контроль на предмет сговора в этой сфере?

Леонид Пак: Мы ежедневно проводим мониторинг рынка. Но я не только как руководитель региональной антимонопольной службы, но и как автомобилист скажу, что за последний месяц заметного увеличения стоимости ни на бензин, ни на дизель не произошло. По данным еженедельного мониторинга цен ЦДУ ТЭК, за период с 1 января 2020 года по 22 марта 2020 года (каждый понедельник) динамика розничных цен на автомобильные бензины марок Аи-92 составляет +0,21 процента, Аи-95 +0,24 процента, на дизельное топливо +0,29 процента. При этом инфляция составила рост на уровне одного процента. Нужно понимать, что в составе цены бензина около 60 процентов - это налоги, большую долю занимает транспортировка, а сама нефть - 5 процентов.

В социальных сетях появляется пугающая информация, что авиакомпании, особенно на рейсах, возвращающих наших граждан из охваченных пандемией зарубежных стран, стали резко увеличивать цены на билеты.

Леонид Пак: ФАС России просит сообщать о случаях изменения стоимости на авиаперелеты. Все обращения будут рассматриваться на предмет экономической обоснованности.

Штраф-стоянка вне закона?

В прошлом году УФАС по Самарской области вынесло предупреждение региональному правительству на неправомерные тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных авто. Такие тарифы должны утверждаться на конкурсной основе, исходя из лучшего предложения по цене, разумеется, лучшей для потребителя, а не бизнеса. Примечательно, что областной и местный бюджеты ничего с этой услуги не имеют, их доход - штрафы за неправильную парковку транспортного средства. Однако на наш протест в правительстве региона отреагировали своеобразно - старое постановление отменили и издали такое же неправомерное новое. Так что граждане, основываясь на незаконности тарифа эвакуации авто и штрафстоянки, могут эти услуги не оплачивать. Такие прецеденты уже были. Оплатить надо только штраф и на законных основаниях забирать свою машину, ведь это частная собственность гражданина. Кстати, позиция областного ГУ МВД сводится к тому, что надо в первую очередь эвакуировать машины там, где они мешают безопасности движения, а не с парковок торговых центров.