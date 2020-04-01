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01.04.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путешествие в страну Дракона

Геопарк "Янган-Тау" открывает тайны древнего мира
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 70(8124)
С момента создания геопарка "Янган-Тау", вошедшего в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, Салаватский район превратился в одну большую достопримечательность. Поэтому в акции нашей газеты "30 уникальных мест Башкирии" он участвует именно в таком качестве.

Только геологических объектов в "Янган-Тау" - 21. Чтобы увидеть их все, понадобится не один день. Три имеют международное значение: гора Янгантау, разрезы Мечетлино и Большая Лука.

Фото: Галия Шакирова/ РГ
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Главный памятник, давший название геопарку, - гора Янгантау ("горящая"). В ее недрах безостановочно работает гигантская "печка", пар которой обладает чудодейственной силой. Этот феномен, согласно легенде, открыл старый пастух. Спасаясь от дождя, он забрался в расщелину у корня большого дерева и уснул. Проснувшись, увидел, что одежда высохла - со дна расщелины поднимался теплый пар. С тех пор он часто приходил сюда погреть кости и через какое-то время обнаружил, что они перестали болеть. Ученые заинтересовались "горящей горой" после того, как ее описал академик Петр Симон Паллас.

В 1937 году на горе Янгантау построили санаторий, который сегодня по праву считается флагманом всей санаторно-курортной системы Башкортостана.

Янгантау иногда сравнивают с огнедышащим драконом - аждаха. Но он совсем не кровожадный, напротив, дает животворное тепло, рождающее батыров. Недаром именно здесь вырос и боролся за независимость своего народа национальный герой и поэт Салават Юлаев.

Фото: Татьяна Матящук
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Сказочную аналогию можно провести и с источниками, которых в геопарке немало. Если Кургазак - родник с "живой" водой, которая ставит на ноги болеющих, то сероводородные Куселяровские или Куткантауские вполне сравнимы с "мертвой".

Несколько миллионов лет жизни Земли "помнят" камни геологического разреза Мечетлино. С виду это обычная скала, но стоит приглядеться, и увидишь следы гигантских растений и животных, отпечатавшихся на камнях.

По словам доктора геолого-минералогических наук Ларисы Белан, 285 миллионов лет назад на этой территории плескались воды теплого палеоокеана.

- Здесь будет забит так называемый "золотой гвоздь", обозначающий, что разрез является эталонным для нижней границы кунгурского яруса пермской системы. Обнаруженные и детально изученные учеными ископаемые организмы станут маркерами для определения возраста горных пород всему миру, - рассказала она.

Повсюду на территории геопарка оставил свой след древний человек. До наших дней дошли изображения человекоподобных существ, жилья, очага и животных - косуль, птиц, оленя, верблюда, лося.

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Познакомиться с животными, в частности, птицами, населяющими геопарк сейчас, можно во время экскурсии по орнитологическому маршруту, проложенному в пойме Юрюзани, окрестностях села Мечетлино и по Аркауловскому болоту.

Не хочется бродить с биноклем и определителем птиц? Можно полазить по пещерам - Идрисовской с ее наскальной живописью, Лаклинской с ее вечным льдом, Урмантау, или расположенным в скале Сабакай. Или сплавится по рекам, проплыть через каменные ворота на реке Ай, восхищаясь самым искусным скульптором - природой.

В геопарке много удивительных мест, которые можно посетить как самостоятельно, так и в сопровождении экскурсоводов - местных жителей, влюбленных в свою малую родину.

Кстати

Геопарк - это огромный музей под открытым небом. Его основные экспонаты - горы, геологические разрезы, пещеры, ландшафты, минералы, палеонтологические остатки, полезные ископаемые - неразрывно связаны с материальной и духовной культурой и традициями живущих здесь людей.

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