В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок

В Казани оперативники МВД по РТ задержали 35-летнего мужчину, собиравшегося продать десять тысяч медицинских масок за 445 000 рублей. Об этом сообщают в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом.

В общей сложности полицейские изъяли у него 52 500 масок, а также полтора миллиона рублей.

Выяснилось, что задержанный ранее был судим. Он признался, что купил маски, чтобы затем реализовывать их по завышенной цене. Продавцов и потенциальных покупателей казанец искал через интернет и мессенджеры.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности.

Сотрудники МВД продолжают выявлять факты продажи незарегистрированных медицинских изделий, пользующихся повышенным спросом в период карантина.