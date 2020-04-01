В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Казани оперативники МВД по РТ задержали 35-летнего мужчину, собиравшегося продать десять тысяч медицинских масок за 445 000 рублей. Об этом сообщают в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом.
В общей сложности полицейские изъяли у него 52 500 масок, а также полтора миллиона рублей.
Выяснилось, что задержанный ранее был судим. Он признался, что купил маски, чтобы затем реализовывать их по завышенной цене. Продавцов и потенциальных покупателей казанец искал через интернет и мессенджеры.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности.
Сотрудники МВД продолжают выявлять факты продажи незарегистрированных медицинских изделий, пользующихся повышенным спросом в период карантина.