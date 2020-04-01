В Самарской области бизнес перешел на обучение онлайн

В Самарской области стартовали обучающие онлайн-мероприятия для предпринимателей.

30 марта начался трехдневный бесплатный онлайн-марафон для всех предпринимателей и владельцев бизнеса, которые продвигают свои товары или услуги в социальных сетях и хотят научиться интернет-маркетингу, с участием топовых специалистов SMM-агентства "Тесла Таргет". Эксперты научат представителей бизнеса тому, как вырабатывать стратегию онлайн-маркетинга в условиях кризиса и вести контент в соцсетях в период нестабильной экономической ситуации.

Такие трехдневные марафоны будут проводиться еженедельно, а с 6 по 8 апреля участники разберут тему "Визуальная стратегия для бизнес-аккаунта" вместе с основателем образовательного проекта для стилистов "Модное бюро", консультантом по визуализации брендов Еленой Лукьяновой. Участники эфира узнают о том, почему важно работать над визуальным сторителингом, изучат инструменты для создания визуального ряда, узнают о тенденциях развития оформления аккаунтов в 2020-2021, получат полезные практические знания. В планах на апрель и май - разбор тем "Управление командой" и "Онлайн-продажи". Цель каждого онлайн-марафона научить бизнес применять эффективные инструменты и отработать конкретные кейсы.

Кроме того, в Instagram-аккаунте проекта "Мой бизнес 63" @mybiz63 проходят прямые эфиры с участием региональных и федеральных финансовых экспертов, психологов, юристов на тему "выживания" бизнеса в условиях кризисной ситуации.

До 12 апреля идет набор на студенческий акселератор "PROБизнес", который пройдет в онлайн-формате. Это четырехнедельный интенсив с федеральными и региональными спикерами, который поможет участникам получить базовые бизнес-навыки и разработать бизнес-проект при поддержке опытных наставников из мира бизнеса, среди которых - руководитель "Додо Пицца" в Самаре Дмитрий Троян, соучредитель УК сети СПА-салонов "ТвойТай" Виктория Ярошевич и другие. Регистрация ведется на сайте mybiz63.ru.

- Многие молодые люди еще будучи студентами начинают заниматься предпринимательской деятельностью: одни работают по-серьезному с регистрацией юридического лица, другие оказывают за деньги услуги своим сокурсникам: шьют, пекут и так далее. То есть делают первые шаги к предпринимательству. Поэтому мы уделяем особое внимание молодым людям, которые уже завтра могут стать владельцами полноценного бизнеса и оказываем им поддержку, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кстати

На едином сайте господдержки бизнеса в Самарской области mybiz63.ru создан раздел "Антикризисные меры", где предприниматели могли оперативно получать всю актуальную информацию о тех мерах поддержки, которые доступны уже сейчас в сложившейся экономической ситуации. В разделе размещены официальные документы, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, а также разъяснения о порядке получения мер государственной поддержки.

В регионе действует телефон "горячей линии" для бизнеса: 8 (800) 300-63-63 (с 9:00 до 18:00 без выходных). Кроме того, с вопросами и предложениями можно обращаться на электронную почту info@mybiz63.ru.